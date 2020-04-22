شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها من كورونا.. امريكية تقدم نصيحتين لتخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت امرأة أمريكية تعاني من أعراض فيروس كورونا Covid-19 شيئين ساعداها على تخفيف أعراض كورونا وجعلاها تشعر بتحسن حينما اشتدت عليها الأعراض، وقد قررت أن تخبر بهما الناس بعد تعافيها التام من فيروس كورونا، وذلك بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية.

وكانت الكاتبة كاتي براينت من نورث كارولينا بأمريكا تعتقد أنها تفعل كل شيء بشكل صحيح أثناء الحجر المنزلي ولم تتوقع أن تصاب بفيروس كورونا، حيث كانت تقيم في المنزل، ولا تخرج إلا لشراء الطعام الأساسي وترتدي قناع وقفازات.

وبالرغم من ذلك بدأت في الأسبوع الماضي تشعر بتوعك وتعب وسرعان ما أدركت أنها تعاني من أعراض فيروس كورونا وهي: السعال المستمر والحمى.

ولكن عندما ساءت أعراضها وأصبحت تعاني من ضيق في التنفس وأصبحت تشعر بالمرض أكثر من أي وقت مضى، اتصلت بطبيبها الذي طلب منها الذهاب إلى المستشفى.

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وكتبت على حسابها بموقع إنستجرام: "قال الطبيب إن تحليل فيروس كورونا إيجابياً."

وبعد فترة وجيزة من تحسن حالتها عادت إلى المنزل بعد التعافي، وقالت كاتي إن هناك شيئين تقوم بهما يساعدان حقًا في تخفيف أعراضها، وهما الاستلقاء أو النوم على البطن واحتساء الشاي الساخن.

وأوضحت كاتي أن الجميع يجب أن يبقون في منازلهم للوقاية من كورونا، مضيفة "لقد سئمت جدًا من سماع أن هذه خدعة أو إنفلونزا فقط، إنه مرض حقيقى وخطير."

وأضافت : "لا أتذكر أنني شعرت بهذا السوء من قبل، فقد كان مجرد المشي من السرير إلى غرفة الأشعة السينية كافياً لشعورى بالتعب الشديد".