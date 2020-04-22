شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذورن: يجب تمديد العزلة التامة لمن هم فوق الـ 60 عاما للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء من انه ينبغي تمديد العزلة التامة لمن هم فوق الـ 60 عاما، وذلك لوقايتهم من خطر الإصابة بالفيروس التاجى ، ووفقا للديلى ميل فإن الخبراء أكدوا أن فى المملكة العربية المتحدة تعرض 7.3 مليون شخص تتراوح أعمارهم من 60 و 69 لخطر متزايد من الإصابة بأمراض خطيرة ووفيات.

وفي مقال نشر في مجلة الجمعية الملكية للطب ، قال العلماء إن البيانات من دول مثل الصين وإيطاليا تظهر أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 69 معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالمضاعفات والموت بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقال البروفيسور عظيم مجيد ، رئيس قسم الرعاية الأولية والصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن: "إن سياسة المملكة المتحدة تختلف عن منظمة الصحة العالمية ، التي تنص على أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر ، تتطلب تدابير وقائية إضافية ".

وأضاف: "للحد من الاستشفاء والقبول في العناية المركزة والوفاة ، نوصي بأن يكون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 69 صارمة بشكل خاص عند تنفيذ تدابير الصحة العامة مثل الابتعاد الاجتماعي والنظافة الشخصية".

وتشير التوجيهات الحكومية إلى أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 عامًا أو أكثر يجب أن يكونوا أكثر صرامة في اتباع تدابير التباعد الاجتماعي ، بغض النظر عما إذا كانت لديهم حالات طبية أم لا.

تتضمن أمثلة هذه الإجراءات تجنب الاتصال وجهاً لوجه مع العائلة والأصدقاء قدر الإمكان ، واستخدام الهاتف أو الخدمات عبر الإنترنت للاتصال بطبيبهم العام أو الخدمات الأساسية الأخرى، ينطبق التوجيه أيضًا على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا والذين يعانون من حالات صحية كامنة أو ضعف جهاز المناعة.

على الرغم من أن الإغلاق المفروض من قبل الحكومة يعني أن الجميع بغض النظر عن سنهم أو ظروفهم الصحية من المتوقع أن يتبعوا الإرشادات المتعلقة بالتشتيت الاجتماعي ، قال الأستاذ مجيد أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا لا يزال بإمكانهم القيام بأنشطة مثل الذهاب إلى العمل وتسوق البقالة.

Advertisements

قال الأستاذ مجيد ، الذي شارك في كتابة المقال مع زملائه من إمبريال كوليدج لندن وجامعة إكستر ، إن معدلات إماتة الحالات لمن تتراوح أعمارهم بين 60-69 هي 3.5٪ في إيطاليا و 3.6٪ في الصين.

وأضاف المؤلفون أن دولاً أخرى ، بما في ذلك سويسرا وفرنسا ، شجعت أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وما فوق على اتباع تدابير الصحة العامة الصارمة.

وتعليقًا على المقال ، قال الدكتور جيمس جيل ، المحاضر السريري الفخري في كلية الطب في وارويك وجيكوم جي بي ، إن إحدى فوائد توسيع العزلة إلى أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هو أنها ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الضغط على الخدمات الصحية الوطنية موارد وحدة العناية المركزة.

وأضاف: إن خطر الوفاة من Covid-19 في الفئة العمرية 60-69 لا يزال كبيرًا ، مقارنة بالأفراد الأصغر سنا من السكان ، ولكن يجب الاعتراف بأن الأشخاص في العقد الستين لديهم خطر وفيات أقل بست مرات عن من اعمارهم 70 سنة فما فوق.

"في حين أنه قد يكون من المنطقي التساؤل عما إذا كان ينبغي تمديد التدابير لتشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60-70 عامًا ، إلا أن هذا لا ينبغي أن يسبب قلقًا كبيرًا لهؤلاء الأشخاص".

وردا على المقال ، قال الدكتور نيك فين ، نائب مدير خدمة العدوى الوطنية في الصحة العامة في إنجلترا: تشير بيانات إنجلترا إلى أن المجموعات الأكثر احتمالا للوفاة من Covid-19 هم رجال وتجاوزت أعمارهم 70 عاما.، ولكن للأسف ثلثي الوفيات كانت بين الرجال و 79 ٪ من جميع الوفيات من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق."







