شكرا لقرائتكم خبر عن العودة من الموت.. لقطات لا تصدق لإنقاذ مصاب بكورونا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير لجريدة " ديلى ميل" لحظات مذهلة تمكن فيها الفريق الطبى بمركز سانت جوزيف الطبي بنيويورك من إنقاذ مريض بكورونا بأعجوبة من حافة الموت.وتظهر الصور ممرضة تقوم بالضغط بشدة على صدر الرجل بينما يحيط به 5 من الفريق الطبى يرتدون ملابس واقية كاملة محيطين بسرير المريض.



لقطات من استشقلظ مريض من غيبوبة كورونا

وأثناء عملية إنقاذ المريض، فجأة ظهرت استجابة من خلال تحريك ذراعيه إلى الوراء، وسط تعالى صيحات الأطباء باستجابته، وبعد لحظات من ذهابهم ، تم إفاقة المريض بجهاز إنعاش القلب، مع حدوث تشنجات بذراعيه ، وبعد فترة وجيزة تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وتم إنقاذه.





لحظة استيقاظ مريض كورونا

مركز سانت جوزيف الطبي بمستشفى يونكرز ، الذي يقع بالقرب من حدود برونكس ويخدم أحد أفقر الأقسام في أكبر مدن مقاطعة ويستتشستر ، تم محاصرته بالفيروس التاجي الجديد، وأعلن نائب الرئيس للموارد البشرية ، إن نصف الموظفين البالغ عددهم 280 موظفًا تقريبًا الذين تم اختبارهم للمرض كانوا إيجابيين - مع استمرار 25 إلى 30 في انتظار النتائج.

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محاولات انعاش المريض

بالنسبة لمعظم الناس ، يسبب الفيروس التاجي أعراضًا خفيفة أو معتدلة تظهر خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ولكن بالنسبة للبعض ، وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية حالية ، يمكن أن تسبب أمراضًا أكثر خطورة وتؤدي إلى الوفاة.