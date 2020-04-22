شكرا لقرائتكم خبر عن إمبريال كوليدج البريطانية تبدأ ثانى تجربة بشرية على لقاح كورونا يونيو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيبدأ العلماء فى مختبر الصحة في إمبريال كوليدج لندن، الذين يطورون لقاحًا ثانيًا لفيروس كورونا التاجى، قريبًا في تجنيد متطوعين لإجراء تجارب سريرية في يونيو، والتى تخطط أن تبدأ التجارب فى غضون 6 أسابيع، وستتبع خطى مشروع جامعة أكسفورد الذي يبدأ الاختبارات غدًا الخميس.

بينما سيحاول لقاح أكسفورد تحفيز الجهاز المناعي باستخدام فيروس نزلات البرد العادي المأخوذ من الشمبانزي، يستخدم الباحثون في إمبريال قطرات من السائل لحمل المواد الوراثية التي يحتاجونها للوصول إلى مجرى الدم.

سيعمل كلاهما بعد ذلك نظريًا وفقا لتقرير " الديلى ميل"، عن طريق إعادة إنشاء أجزاء من الفيروس التاجي داخل المريض وإجبار جهاز المناعة على تعلم كيفية محاربته.



كلية امبريال كولدج تبدأ التجربة البشرية الثانية على لقاح يوينو

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطانى أمس إن وزارته "ترمي كل شيء" في السباق من أجل أن تصبح بريطانيا الدولة الأولى في العالم التي تصنع لقاح الفيروسات التاجية، ووعد بتقديم 44.5 مليون جنيه استرليني من التمويل الإضافي للجامعتين.

وعادةً ما يستغرق تطوير اللقاحات عدة أشهر أو سنوات ، لكن الباحثين يسارعون نحو التجارب البشرية، ويقولون إن العملية أصبحت أسهل لأن الفيروس لا يتغير ويتشابه مع الفيروسات الأخرى التي شوهدت في الماضي.

وقال الدكتور روبين شاتوك ، وهو يرأس الجهود في كلية أمبريال الملكية ، إن المتطوعين الأوائل سيعطون جرعات منخفضة من اللقاح لاختبار سلامته، وأوضح أنه إذا ثبت أنه لا يسبب أي آثار جانبية كبيرة ، فستزداد الجرعات تدريجياً حتى تصل إلى نقطة يحصل فيها الأشخاص على ما يكفي لمنحهم الحصانة ضد COVID-19.



تجارب على لقاح

وقال الدكتور شاتوك إنه "لا يوجد ضمان على الإطلاق بأن اللقاح سيعمل "، ولكن التجارب على الحيوانات التي أجريت منذ فبراير كانت ناجحة، قائلا : أعتقد أنه من الرائع أن يكون لدينا نهجين مختلفين [أكسفورد وإمبيريال].

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وأضاف: "من الجيد أن يكون لكلا النهجين أن هناك العديد من مخاطر الفشل على طول الطريق، لذلك من خلال اتباع نهجين ، نزيد من فرص الحصول على لقاح فعال في المملكة المتحدة، وكلا النهجين يمكن أن يكون لهما نشاط مكمل، وبالتالي يمكن دمجهما في نهاية المطاف إذا احتجنا إلى الحصول على دفعة أولية وتعزيز لقاح أكثر فعالية لبعض السكان".

يتوقف العلم وراء كل من محاولات اللقاح على إعادة إنشاء بروتينات "السنبلة" الموجودة في جميع أنحاء خارج فيروسات COVID-19.

إذا نجحت اللقاحات في محاكاة المسامير داخل مجرى دم الشخص ، وحفز الجهاز المناعي على إنشاء أجسام مضادة خاصة لمهاجمته ، فقد يؤدي ذلك إلى تدريب الجسم على تدمير الفيروس التاجي الحقيقي إذا أصيب به في المستقبل.

يُعتقد أن نفس العملية تحدث في الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 بشكل حقيقي ، ولكن هذا أكثر خطورة - فاللقاح سيكون له نفس نقطة النهاية ولكن دون التسبب في المرض في العملية.

سيتم اختبار لقاح أكسفورد ، المعروف باسم ChAdOx1 nCoV-19 ، على ما يصل إلى 510 أشخاص من مجموعة من 1112 ، جميعهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا، وتقوم بالفعل بتجنيد متطوعين في لندن وبريستول وساوثهامبتون، ويشارك مركز أكسفورد للقاحات ولكنه لا يقوم حاليًا بتجنيد متطوعين.

أكسفورد هو أول لقاح من صنع بريطاني يخوض تجارب في العالم الحقيقي ويحمل معه آمالًا كبيرة في أن يوفر مفتاحًا للخروج من الحظر وإلغاء COVID-19.

أصاب الفيروس الآن أكثر من 125000 شخص وقتل 17339 في المملكة المتحدة والمملكة المتحدة في طريقها إلى إنهاء واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم.