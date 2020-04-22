انت الان تتابع موضوع كيف يمكن تقوية المناعة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كيف يمكنك ان تحافظ على جهازك المناعي وتقويته؟ سؤال محير يدور في بالنا جميعاً وتتعدد الأقاويل حول الطريقة المثلى لزيادة كفاءته، حيث يعد الجهاز المناعي هو أول وأهم الوسائل الدفاعية التي تحمي الجسم وتقيه من الإصابة بالكثير من الأمراض وتحارب الجراثيم والفيروسات التي تسبب الكثير من الأضرار والأمراض للجسم بشكل عام.

ولكن هل يمكننا زيادة المناعة ورفع كفاءتها بالطعام دون استخدام أدوية ومواد كيماوية وهل النظام الغذائي الذي تتبعه يمكنه أن يحسن من كفاءة المناعة وتقويتها؟ وهل هناك عدد من الأعشاب يمكنها أن تزيد من مناعة الجسم وترفع من كفاءته؟ ، لذا فإن هناك عدد كبير من النصائح التي يجب إتباعها لرفع كفاءة الجهاز المناعي .

تعريف جهاز المناعة

يعرف جهاز المناعة بأنه النظام الحاكم للجسم أو الضابط، وهو لا يتكون من جهاز واحد بل مجموعة من الأجهزة تعمل سوياً بمنتهى التكامل والانسجام، وعرفه الكثير من العلماء والأطباء بأنه الجهاز الأكثر تعقيداً وترابطاً خاصة ما يعرف بالاستجابة المناعية، والعلم أثبت أن هناك علاقة مباشرة بين جودة وكفاءة الجهاز المناعي وطريقة الحياة الصحية التي يعيشها الفرد ونوعية الطعام التي يأكلها.

فكثير من الباحثين اكتشفوا أن أن نمط الحياة وممارسة الرياضة والعادات الغذائية واليومية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز المناعي، وهناك أعداد كبيرة من الاستجابات المناعية التي لها الكثير من الضوابط، فالجهاز المناعي هو أكثر الأجهزة الهامة والمسئولة عن صحة الإنسان بشكل عام. [1]

طرق صحية لتقوية جهاز المناعة

لا يختلف أحد على أن المناعة هي الضمان الأول لحياة صحية قليلة المشاكل الصحية أو حياة صحية أفضل وعمر أطول، لذا وضعت المنظمات المهتمة بالصحة العامة بوضع عدد من الإرشادات الأساسية للتمتع بنظام مناعة قوي ولكن عليك اتباع عدد من الخطوات حتى يكون جسمك محمي بشكل كامل من الأخطار المتعددة التي يمكن أن تصيبه بفعل الجراثيم المنتشرة والفيروسات، نناقشها فيما يلي:

البعد التام عن التدخين واعتماد بديلاً عن ذلك أكل الكثير من الخضراوات والفواكه كنظام غذائي متوازن.

الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

البعد عن السمنة واحرص ائماً على أن يكون وزنك مناسب لطولك.

لا تشرب الخمر ونام وقتاً كافي لا يقل عن 8 ساعات.

لا تأكل اللحوم دون طهي، واغسل يديك دائماً بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية حتى تتجنب الإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية.

عدم الإسراف في تناول المكملات الغذائية التي ترفع المناعة بل عليك الاعتماد على الطبيعة وخيراتها.

تجنب التوتر والضغط المستمر.

نسمع كثيراً من الأطباء والمتخصصين عن ضرورة تعزيز الجهاز المناعي ورفع كفاءته ولكن ما هو المعنى الحقيقي لتعزيز المناعة، نجد أن رفع كفاءة المناعة يقصد به زيادة الخلايا المناعية بالجسم حتى تزيد القدرات الدفاعية له فيمكن مقاومة الكثير من الأمراض ووقاية الجسم منها، لذلك نجد بعض الرياضيين يتناولون المنشطات والفيتامينات بكثرة بهدف تقوية الجهاز المناعي إلا أن الحقيقة أن الإفراط في تناول تلك الأقراص يسبب الكثير من الأمراض وأخطرها السكتات الدماغية أو السكتات القلبية. [2] [3]

الخلايا المناعية

حتى يومنا هذا لم يتمكن العلماء من تحديد أي الخلايا المسئولة عن المناعة أو كما تعرف باسم الخلايا المناعية، لأن الجسم بشكل عام ينتج لنا الكثير من الخلايا اللمفاوية التي تعزز من الجهاز المناعي ويعمل على تقويته وهزيمة الأمراض والفيروسات والجراثيم.

معززات جهاز المناعة

الطعام من أهم الوسائل التي يمكنها أن تساعد في تقوية الجهاز المناعي وزيادة كفاءته وقوته، فإذا كنت تبحث عن زيادة قوة الجهاز المناعي يجب اتباع عدد هام من الخطوات والإهتمام بأنواع محددة من الأطعمة خاصة الأطعمة الصحية والطبيعية ، عليك الاهتمام بتناول تلك الأطعمة لزيادة كفاءة الجهاز المناعي كما يلي :

الفلفل الأحمر

يعد الفلفل الأحمر من أكثر الحمضيات التي تعزز من الجهاز المناعي وتضم عدد كبير من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ج وفيتامين سي أكثر من أي نوع من أنواع الخضراوات الأخرى، كما أن الفلفل يحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين مما يعزز من الجهاز المناعي ومن صحة الجلد.

البروكلي

يحتوي البروكلي على الكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين هـ والكثير من مضادات الأكسدة خاصة فيتامين ج والكثير من الألياف الغذائية، ورغم القيمة الغذائية الهائلة له إلا أنه من الاطعمة ذات السعر الزهيد وفي متناول الجميع.

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الثوم

يعد الثوم من أشهر أنواع الخضراوات التي لا يمكن لأي مطبخ حول العالم الاستغناء عنه، لأن الثوم يعد من أفضل المضادات الغذائية المتعارف عليه بفضل قيمته الغذائية الهائلة وقدرته على علاج الكثير من الأمراض وتقوية الجهاز المناعي وحمايته من الجراثيم والبكتيريا.

فالثوم من الخضراوات القادرة على ضبط معدلات ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية وحماية القلب والشرايين وبفضل مكوناته فإنه قادر على وقاية الجسم خاصة بفضل مادة تسمى الأليسين.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أشهر الأعشاب المعروف عنها قدراته العلاجية الهائلة فهو يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز من محاربة الجذور الحرة المسببة للكثير من الامراض كما انها تعزز من كفاءة الجهاز المناعي.

كما أن الزنجبيل لديه القدرة على علاج الكثير من الالتهابات التي تصيب الإنسان وتقلل من العدوى وتزيد من نشاط الدورة الدموية ويعزز من صحة القلب والشرايين وتقلل من معدلات الكوليسترول بالدم.

كما أن الزنجبيل يعزز من قدرة الجسم والخلايا على التخلص من الدهون الثلاثية مما يعزز من ضبط معدلات الكوليسترول الضار بالدم مما يعزز من مستويات السكري بالدم وضبطه وتزيد مناعة الجسم وتزيد المناعة بشكل عام.

السبانخ تعد السبانخ من أكثر أنواع الخضروات الغنية بالحديد والكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة التي تعزز من الجهاز المناعي وتحسن من الجلد وأجهزة الجسم الحيوية بشكل عام خاصة مع وجود فيتامين أ وفيتامين سي الذي يعمل على تقوية المناعة. الزبادي تحتوي الزبادي على الكثير من من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة خاصة الكالسيوم، وكل تلك العناصر الغذائية تعمل بدورها على تقوية الجهاز المناعي وزيادة قوته وكفاءته خاصة إذا أضفنا الفاكهة الطازجة إلى الزبادي للحصول على وجبة متكاملة. كما أن الزبادي أو الياغورت من الأطعمة الغنية بفيتامين د وفيتامين هـ والكثير من الفيتامينات الأخرى التي تعزز من محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي وزيادة كفاءته. اللوز اللوز والمكسرات بوجه عام تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تلعب بدورهادوراً هاماً في حماية الجسم من الكثير من الأمراض وزيادة كفاءة الجهاز المناعي وتنشيط الدورة الدموية. خاصة أن اللوز يحتوي على فيتامين هـ القابل للذوبان مما يعزز من المناعة وصحة الجسم العامة بالإضافة لفيتامين سي وكميات من الدهون المفيدة التي يحتاج إليها الجسم مما يزيد من كفاءة الجهاز المناعي وقوته. خلاصة القول تناول نظامًا غذائيًا صحيًا المواد الغذائية التي تحصل عليها من الطعام – على وجه الخصوص ، الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والأعشاب والتوابل – ضرورية للحفاظ على عمل جهاز المناعة بشكل صحيح ، وفقًا ل Yufang Lin ، MD ، طبيب الطب التكاملي في Cleveland Clinic في أوهايو . يقول الدكتور لين: “العديد من الأطعمة النباتية لها أيضًا خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات ، مما يساعدنا على محاربة العدوى”. [4] [5]