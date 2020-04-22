كيف يمكن تنشيط الدورة الدموية

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الدورة الدموية هي التدفق المستمر للدم من القلب ، من خلال الشرايين المتفرعة ، للوصول إلى الأوعية الدقيقة في جميع أجزاء الجسم وفي الأوردة وعودته إلى القلب ، هذه الحركة المتواصلة للدم ضرورية للحفاظ على إمدادات الأكسجين من الرئتين والعناصر الغذائية من الأمعاء ، ويتكون نظام الدورة الدموية الصحية من دم صحي يمكنه نقل الأكسجين والمغذيات بشكل فعال إلى الخلايا والأعضاء الحيوية ، وقلب قوي قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ، ولكن هناك مجموعة من الاسباب تؤدي الى ضعف الدورة الدموية مثل التدخين وايضا هناك طرق يمكنها تحسين وتنشيط الدورة الدموية مثل الرياضة وشرب الماء.

أهمية الدورة الدموية

الدورة الدموية هي حركة الدم في جميع أنحاء الجسم ، وهي جزء أساسي من صحة الجسم ، يتم نقل الأكسجين والعناصر الغذائية والمعادن اللازمة لنمو الخلايا ووظيفة الأعضاء الصحية عبر الشرايين من الرئتين إلى الأعضاء الأخرى في الدم ، بينما يدور الدم غير المؤكسج ويتم نقل الفضلات عبر الأوردة إلى مناطق الجسم حيث يمكن أن تتحلل ، يمكن أن يمنع الدورة الدموية الجيدة الدوالي والصداع وتشنجات العضلات وتجلط الدم.

أسباب ضعف الدورة الدموية

يعتبر التدخين أحد الأسباب الرئيسية لسوء الدورة الدموية حيث أن أول أكسيد الكربون الذي يكتسبه الجسم من التدخين يضر بطبقة الخلايا ، مما يسمح للدهون واللويحات بالالتصاق بجدران الأوعية الدموية ، وبالتالي يعوق تدفق الدم المنتظم.

يمكن أن يكون الافتقار إلى التمارين والتنقل في الحياة اليومية أحد أسباب ضعف الدورة الدموية.

يؤدي إحضار الأطعمة السريعة بانتظام إلى السمنة التي تعوق تدفق الدم.

ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم والكولسترول أحد الأسباب الرئيسية لضعف الدورة الدموية.

أعراض ضعف الدورة الدموية

برودة اليدين والقدمين على مدار السنة

خدر وإحساس بالوخز في الأطراف دون سبب واضح.

التعب المتكرر.

دوار خفيف وتركيز ضعيف.

الجلد الجاف.

هشاشة الشعر والأظافر.

تورم اليدين والقدمين.

العواقب الصحية لضعف الدورة الدموية

نظرًا لأن الدورة الدموية أمر بالغ الأهمية للأداء السليم لجسم الإنسان ، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى عواقب صحية متعددة منها:

انخفاض القدرة المعرفية

الدماغ عضو حيوي في أجسامنا ويتطلب إمدادًا صحيًا من الدم ليعمل بشكل جيد ، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى إبطاء القدرات العقلية للشخص لأن الدماغ لا يتلقى ما يكفي من الأكسجين والمغذيات.

ضعف الجهاز الهضمي

يمكن أن يتسبب ضعف الدورة الدموية في فقدان الشهية ولكنه قد يؤثر أيضًا على قدرة الجسم على الحصول على العناصر الغذائية من الطعام الذي نستهلكه.

ضعف جهاز المناعة

يخدم الجهاز الدوري والجهاز المناعي كلاهما الغرض نفسه ويكمل كل منهما الآخر ، في حين أن الجهاز الدوري يعمل على نقل الأكسجين والمغذيات في جميع أنحاء جسم الإنسان ، فإن الجهاز المناعي يحمي الجسم عن طريق استهلاك مواد غريبة يمكن أن تسبب تلفًا للجسم ، نظرًا لأن الخلايا المناعية تنتقل في جميع أنحاء الجسم من خلال الدورة الدموية ، فإن ضعف الدورة الدموية يعني أن هناك عددًا أقل من الخلايا المناعية للمساعدة في مكافحة المواد الضارة.[4]

طرق تحسين الدورة الدموية

تناول الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد هو جزء أساسي من الهيموجلوبين ، ناقل الأكسجين في الدم ، زيادة تناول الحديد سيساعد على منع فقر الدم أو نقص الحديد ، يمكن تناول الأطعمة الغنية بشكل طبيعي بالحديد مثل المأكولات البحرية والبازلاء والسبانخ والفواكه المجففة ، يمكن أن يكون لمراقبة النظام الغذائي بشكل عام تأثير جيد على الدورة الدموية ، ويساعد تناول الأطعمة مثل الزنجبيل على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء ، وسوف يساعد الثوم على تخفيف الدم مما يزيد من الدورة الدموية ويساعد على منع تجلط الدم.

تقشير الجلد

يساعد تقشير الجلد على تنشيط الدورة الدموية عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة ، ويساعد على التخلص من الفضلات الزائدة العالقة في المسام ويساعد على تحسين المظهر العام للجلد ايضا.

شرب الشاي

أظهرت الدراسات أن الشاي الغني بمضادات الأكسدة ، مثل الأسود أو الأبيض أو الأخضر يمكن أن يساعد في تمدد الشرايين ويساعد على منع أمراض القلب أيضًا ، ويمكن لعصير البنجر أن يكون بديلًا جيدًا وقد ثبت أن له تأثيرات مشابهة لشرب الشاي الأسود.

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وجدت تجربة قارنت آثار شرب الشاي الأسود مع عصير البنجر أن الشاي الأسود أعطى نتائج أفضل لخفض الأنسولين وكذلك مقاومة الأوعية الدموية ،ومع ذلك ، يمكن لعصير البنجر أن يجعل الأوعية الدموية أكثر مرونة ، ويحسن تدفق الدم ، ويخفض ضغط الدم.

التأمل والاسترخاء

ثبت أن ممارسة بعض تمارين التنفس العميق أو التأمل أو المشاركة في دروس اليوغا تساعد على استرخاء الجسم وخفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية ، يحسن التنفس العميق وظائف الرئة وكذلك تدفق الدم والسوائل الليمفاوية ، وجدت الأبحاث أن التنفس العميق مصحوبًا بتمارين الكاحل أدى إلى زيادة التدفق في الوريد الموجود في منطقة الفخذ والحوض.[1]

تناول المكملات الغذائية

قد تساعد بعض الفيتامينات أيضًا على تحسين الدورة الدموية ، يحتوي فيتامين سي على خصائص طبيعية لتخفيف الدم تساعد أيضًا على تقوية جدران الشعيرات الدموية وتساعد على منع تراكم اللويحات ، مما قد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

تناول الخضروات المورقة

يساعد النظام الغذائي أيضًا في تحسين الدورة الدموية ، يوصى بتناول الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب الأخضر لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من النترات ، والتي يحولها الجسم بعد ذلك إلى أكسيد النيتريك وهو مرخي للأوعية الدموية ويمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية.[2]

اطعمة لتنشيط الدورة الدموية

البرتقال

البرتقال والفواكه الحمضية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي هي مخففات الدم الطبيعية ويقال أنها تعزز جدران الشعيرات الدموية وتمنع تراكم اللويحات مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

بذور زهرة عباد الشمس

بذور عباد الشمس غنية بفيتامين E الذي يساعد على منع تكون جلطات الدم ، هم رائعون في المساعدة على تحسين الدورة الدموية ، وكذلك الزيتون والمكسرات وبذور اليقطين.

الثوم

يحتوي الثوم على العديد من الاستخدامات وأحدها أنه ينظف الدم ويساعد على منع تراكم اللويحات ، الأطعمة الأخرى في مجموعة البصل مثل الفجل والبصل والكراث مفيدة أيضًا في تحفيز تدفق الدم.

البطيخ

البطيخ غني بمادة اللايكوبين وهي أحد مضادات الأكسدة الطبيعية المرتبطة بتحسين الدورة الدموية ، الليكوبين هي صبغة طبيعية تعطي بعض الأطعمة لونها المحمر ، وتحتوي الطماطم والجريب فروت الوردي والمشمش أيضًا على الليكوبين مما يجعلها مفيدة لتنشيط الدورة الدموية.

سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب والتي أظهرت الأبحاث أنها تدعم نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة الدورة الدموية.

المكسرات

بعض المكسرات ، مثل الجوز واللوز ، غنية بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم التي يمكن أن تحسن تدفق الدم وصحة القلب والأوعية الدموية ، كما أنها مليئة بالفيتامينات A و B و C و E.[3]