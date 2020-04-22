قدرات مثبت الحمل بروجيست – PROGEST

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غالبًا ما توصف حقن البروجسترون للنساء الحوامل ، اللواتي عانين من الإجهاض أو الإجهاض المتعدد ، لكن الخبراء يختلفون حول ما إذا كانت فعالة أم لا ، والبروجسترون هو هرمون ينتج بشكل طبيعي في الجسم من قبل كل من الرجال والنساء.

فلدى الرجال والنساء نفس مستويات البروجسترون تقريبًا طوال حياتهم ، لكن الأوقات الوحيدة التي تختلف فيها مستويات البروجسترون ، هي خلال المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية للمرأة وأثناء الحمل ، فخلال فترة الحمل ، يلعب البروجسترون دورًا مهمًا ، خاصةً في بداية الفصل الأول.

ويحدث هذا عندما يكون الهرمون مسؤولاً عن مساعدة (تحضير) الرحم للجنين المخصب ، يتأكد البروجسترون أيضًا من أن الرحم لديه ما يكفي من الأوعية الدموية المتوسعة ، لإطعام الجنين أثناء زراعته ونموه ، كما تلعب هذا الدور المهم حتى يتم تشكيل المشيمة حوالي الأسبوع 10 ، وتؤسس إمدادات الدم الخاصة بها.[1]

ويقوم البروجسترون بمهام مهمة أخرى أثناء الحمل ، بما في ذلك يساعد على تقوية جدران الرحم ، ونمو أنسجة الثدي ، والتأكد من أن جسم المرأة لا يصنع الحليب حتى ولادة الطفل.

حقن البروجسترون للنساء أثناء الحمل

يعرف العلماء أن البروجسترون يلعب دورًا مهمًا في بداية الحمل ، فيعتقد بعض الأطباء أن إعطاء النساء المزيد من البروجسترون قد يساعد في منع الإجهاض ، ففي الخمسينيات ، بدأ الأطباء في دراسة تأثير البروجسترون على الإجهاض ، وكان هناك بعض الأدلة على أن إعطاء البروجسترون للنساء المعرضات لخطر الإجهاض ، وساعدهن على الحصول على حمل ناجح.

وقد كان يعتقد الشيء نفسه بالنسبة للنساء اللواتي سبق لهن إجهاض ، ولفترة طويلة ، أصبحت علاجات البروجسترون وصفة قياسية بعد أن تعرضت المرأة للإجهاض المتكرر غير المبرر ، أي ثلاث حالات إجهاض أو أكثر دون أي سبب طبي معروف.

وتزعم العديد من النساء أن علاجات البروجسترون ساعدتهن على تحمل الحمل ، دون أي آثار جانبية سلبية لهذا السبب ، لم يتردد الأطباء في الماضي في وصف البروجسترون أثناء الحمل المبكر ، ولكن للأسف ، كشفت دراسات أحدث وأكثر تفصيلاً أنه لا يوجد دليل على أن البروجسترون يساعد المرأة على البقاء حاملاً. [2]

فقد أشارت دراسة نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية ، إلى أن العلاج بالبروجسترون في الثلث الأول من الحمل ، لم يساعد النساء اللاتي يعانين من حالات الإجهاض المتكررة على تحملهن إلى المدى الكامل ، وفي الواقع ، كان هناك بعض الأدلة على أن النساء اللواتي يتلقين البروجسترون ، لديهم معدل أعلى من الإجهاض.

مدى فاعلية علاجات البروجسترون

والحقيقة حول علاجات البروجسترون مثل دوفاستون – بروجيست وغيرها ، لا تزال موصوفة لأنه لا توجد الكثير من الخيارات الأخرى المتاحة ، للنساء اللواتي يعانين من حالات إجهاض متكررة ، وفي بعض الحالات قد تساعدك في الحفاظ على الحمل ، ولحسن الحظ ، لا توجد أي آثار جانبية معروفة.

كما تستخدم علاجات البروجسترون أيضًا في النساء المعرضات لخطر الولادة المبكرة ، فهناك دواء موصوف باسم ماكينا (حقن هيدروكسي بروجسترون كابروات) ، يُعطى للنساء الحوامل حاليًا ، ولكن أنجبن طفلًا آخر على الأقل قبل الأسبوع 37 من الحمل.

كيفية تناول حقن البروجسترون

إذا قررت الحصول على حقن البروجسترون أثناء الحمل ، فإليك التالي :

1- ستضطري على الأرجح إلى ملء الأوراق قبل تلقي الحقن ، فمن المتوقع أنك تفهمين كيفية عمل الحقن ، وأي مخاطر محتملة.

2- سيقوم الطبيب أو الممرضة بإجراء الحقن في العيادة الخاصة بهم ، في وقت ما بين الأسبوعين 16 و 20 من الحمل.

3- ستستمر في تلقي الحقن كل أسبوع حتى تلدي طفلك.

4- قد تشعري ببعض الألم والاحمرار في مكان الحقن.

دواعي هامة لاستشارة الطبيب بعد حقن البروجيست

أكبر خطر للحصول على حقن البروجسترون أثناء الحمل ، هو تجلط الدم ، فيجب الاتصال بطبيبك المعالج على الفور ، إذا واجهتي أيًا من الأعراض التالية:

1- ألم مفاجئ ، أو تورم في إحدى ساقيك.

2- منطقة حمراء على ساقك.

3- ضيق في التنفس ، أو صعوبة في التنفس.[3]

أسماء أخرى متداولة للبروجيست

هرمون الجسم كوربوس ، هرمون دي غروسيس ، هرمون لوتالي ، هرمون استباقي ، هرمون أصفر ، اللوتورمون ، هرمون الحمل ، هرمون البروجستيشن ، بروجسترونا ، بروجيسترون ، البروجسترونوم.

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أدلة على فعالية مثبت الحمل بروجيست PROGEST

1- مرض القلب

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تطبيق البروجسترون في المهبل ، قد يزيد من قدرة التحمل على ممارسة الرياضة ، مقارنة بتناول دواء ستيرويدي مماثل (ميدروكسي بروجسترون) عن طريق الفم ، لدى النساء المصابات بأمراض القلب ، أو النساء اللاتي عانين من قبل نوبة قلبية.

2- مستخدمي الكوكايين

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول البروجسترون عن طريق الفم ، لا يقلل من خطر استخدام الكوكايين في استقرار الميثادون لدى مستخدمي الكوكايين الذكور.

3- منع فقدان العظام أوهشاشة العظام

تشير بعض الأبحاث إلى أن تطبيق البروجسترون على الجلد غير فعال ، لزيادة كثافة المعادن في العظام لدى النساء ، بعد انقطاع الطمث ، وقد أظهرت الأبحاث الأخرى أن تطبيق البروجسترون على الجلد ، لمدة عامين قد يكون فعالًا في منع فقدان العظام ، مثل شرب حليب الصويا الذي يحتوي على الأيزوفلافون ، ومع ذلك ، يبدو أن مزيج حليب الصويا مع البروجسترون ، يؤدي إلى فقدان أكبر للعظام من أي علاج واحد فقط.

4- اكتئاب بعد الولادة

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تطبيق البروجسترون في المستقيم ، لا يقلل من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

5- ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل (مقدمات الارتعاج)

كما تشير الأبحاث الحديثة أيضًا ، إلى أن الحقن الفردي للبروجسترون ، يقلل من ضغط الدم ، والتورم والأعراض الأخرى لدى النساء المصابات بمقدمات الارتعاج.

كيف يعمل مثبت الحمل بروجيست PROGEST

البروجسترون هو هرمون يفرزه المبيضان ، يمكن أن يساهم تغيير مستويات هرمون البروجسترون ، في فترات الحيض غير الطبيعية وأعراض انقطاع الطمث ، والبروجسترون ضروري أيضًا لزرع البويضة الملقحة في الرحم وللحفاظ على الحمل ، كما يستخدم البروجسترون المختبري لتقليد وظائف البروجسترون التي يطلقها المبيضان.[4]

مخاوف تتعلق بالسلامة من استخدام مثبت الحمل بروجيست

إن منتجات الوصفات الطبية للبروجسترون التي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) ، هي آمنة على الأرجح لمعظم الناس عند استخدامها عن طريق الفم ، أو يتم تطبيقها على الجلد ، أو ان تم وضعها في المهبل ، أو تم حقنها في العضلات بنصيحة ورعاية رعاية صحية المحترفين.

ومع ذلك ، يمكن أن يسبب البروجسترون العديد من الآثار الجانبية بما في ذلك اضطراب المعدة ، وتغيرات في الشهية ، وزيادة الوزن ، واحتباس السوائل والتورم (الوذمة) ، والتعب ، وحب الشباب ، والنعاس أو الأرق ، والطفح الجلدي التحسسي ، وخلايا النحل ، والحمى ، والصداع ، والاكتئاب ، وعدم الراحة في الثدي أو تضخم ، أعراض تشبه متلازمة ما قبل الحيض (PMS) ، تغيرات في الدورة الشهرية ، نزيف غير منتظم ، وآثار جانبية أخرى.

احتياطات تحذيرات من مثبت الحمل بروجيست

1- الحمل والرضاعة ، هلام البروجسترون داخل المهبل آمن بدرجة كبيرة عند استخدامه ، كجزء من علاج العقم ، ومع ذلك فإن البروجسترون غير آمن على الأرجح عند استخدامه أثناء الحمل لأي غرض آخر.

كما لا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة تناول البروجسترون ، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، البقاء على الجانب الآمن وتجنب استخدام.

2- مرض الشرايين ، لا تستخدم البروجسترون إذا كنت تعاني من مرض الشرايين. [5]

3- سرطان الثدي ، تجنب استخدامه إلا إذا طلب منك مقدم الرعاية الصحية أو الطبيب المعالج ذلك.

4- الاكتئاب ، احصل على نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً قبل استخدام البروجسترون ، إذا كان لديك اكتئاب ، أو لديك تاريخ من الاكتئاب الشديد

5- أمراض الكبد ، البروجسترون قد يجعل أمراض الكبد أسوأ ، فلا تستخدمه.

6- النزيف المهبلي ، إذا كان لديك نزيف مهبلي غير مشخص ، فلا تستخدمي البروجسترون.