وفاة مُسنّة بـ"كورونا" بعد 102 سنة من رحيل شقيقتها بالانفلونزا الإسبانية

توفيت امرأة في ولاية تكساس الأميركية تبلغ من العمر 96 سنة، بسبب COVID-19 بعد 102 عام بالضبط من وفاة أختها الكبرى من إنفلونزا 1918 الإسبانية.

سلمى إستر ريان توفيت يوم الثلاثاء المضي فى دار لمساعدة كبار السن بعد معاناته من فيروس كورونا، الذى هو الأكثر فتكًا لكبار السن.

بينما توفيت أختها هوفنر، التى لم تلتقيها عام 1918 بسبب جائحة الإنفلونزا، المعروف أيضًا باسم الإنفلونزا الإسبانية، على الرغم من أنها لم تنشأ فى إسبانيا.

وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أصابت الانفلونزا الإسبانية عام 1918، حوالى 500 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، وقتل 50 مليون شخص، وفى الولايات المتحدة وحدها، قتلت الجائحة عام 1918 حوالي 675.000 شخص.

ولدت رايان بعد خمس سنوات من وفاة أختها بسبب الأنفلونزا الإسبانية، أخبرت ابنة ريان، قناة WGN-TV أن والدتها و5 آخرين على الأقل فى المركز يعانون من حمى شديدة فى 3 أبريل.

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وتابعت، خلال الأيام الخمسة التالية رأيتها من النافذة وهى مريضة، كان من الصعب ألا أكون معها، وأخبرت فيكى المحطة أن رايان احتفلت بعيد ميلادها 96 فى 11 أبريل الجارى.

وأضافت فيكى، "تجمعت عائلتنا خارج نافذتها، ولكن كان من الواضح أن شيئًا رهيبًا يحدث لها".

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