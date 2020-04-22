أبرز طرق الحفاظ على رطوبة بشرتك أثناء فترة العزل الصحّي

تعتبر العناية بصحة البشرة ونضارتها أمراً تهتم له معظم النساء، وخاصة في الظروف الحالية التي تفرض على الكثير منهن البقاء في المنزل على الدوام.

وبما أن الترطيب يعتبر وسيلة ناجعة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، فقد أورد موقع "إن دي تي في" الإلكتروني، الطرق التالية التي تحافظ على رطوبة البشرة:

１- شرب الماء

يحافظ الماء على مرونة العضلات لاستخراج الطاقة، مما يجعلنا نشيطين. وكلما زادت كمية الماء التي نتناولها، كلما ازداد طرح الجسم للفضلات والسموم عبر التعرق، وهذا يساهم بدوره في تنقية البشرة والحفاظ على رطوبتها.

２- استخدام مرطب مناسب

لا يمكنك استخدام مرطب الشتاء حالياً، لأن المناخ أصبح أكثر دفئاً ورطوبة من ذي قبل. لذا يجب عليك استخدام مرطبات خفيفة مصممة خصيصاً لفصل الصيف، لأنها تساعد الجلد على التنفس ومنع نشوء البثور.

3- استخدام مكيفات البشرة

للحفاظ على رطوبة بشرتك خلال الصيف، يجب عليك استخدام مكيفات تساعد على شد المسام وتصفية البشرة. لذا بعد غسل وجهك بغسول خفيف، يجب عليك استخدام مكيف خاص للوجه.

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4- دعي الفاكهة تقوم بعملها

تعتبر الفاكهة مصدراً طبيعياً مغذياً ومرطباً للبشرة. وتشمل الفاكهة التي تساعد على ترطيب البشرة، البطيخ والموز والعنب والرمان. ولا توفر الفاكهة الفيتامينات فحسب وإنما تزود البشرة بمضادات الأكسدة والمعادن التي تعزز صحتها.

5- الهلام الطبيعي

تشعر الكثير من النساء بعدم الراحة في استخدام المرطبات الصناعية. في هذه الحالة، يمكنك أن تعتمدي على هلام طبيعي مثل هلام الصبار لترطيب البشرة وتهدئتها.

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