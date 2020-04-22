القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجتمع
العين الإخباريةالأربعاء 2020/4/22 08:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الوقف السنى فى العراق، الأربعاء، أن الخميس هو المتمم لشهر شعبان، والجمعة غرة شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس الديوان سعد كمبش خلال مؤتمر صحفي ببغداد، إن الجمعة سيكون أول يوم من شهر رمضان بعد عدم ثبوت رؤية الهلال.
وأضاف: "الخميس سيكون مكملاً لشهر شعبان".
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