العين الإخباريةالأربعاء 2020/4/22 09:24 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت مصر، الأربعاء، أن يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأربعاء، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء البلاد.
وأكدت أنه قد "تحققَ لدينا شرعاً من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجرياً بالعين المجردة".
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.
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