عينا أول إيطالية أصيبت بكورونا تقدمان تفسيرا جديدا للعلماء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهر تقرير جديد أن امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا؛ والتي كانت أول امرأة تصاب بفيروس كورونا في إيطاليا، أن لديها مستويات من الجسيمات الفيروسية المعدية في عينيها، وذلك بعد فترة طويلة من إزالة العدوى من أنفها، بحسب ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز".

وأخذ مختصوا الرعاية الصحية مسحة للعين واكتشفوا أن لديها مواد جينية من الفيروس التاجي في عينيها.

وفي الـ 23 من يناير، قامت المرأة برحلة طيران من ووهان الصين حيث نشأ التفشي إلى إيطاليا، وبعد أقل من أسبوع بدأت تعاني من أعراض فيروس كورونا ودخلت المستشفى في اليوم التالي، حيث كانت تعاني من السعال الجاف والتهاب الحلق والتهاب الغشاء المخاطي في الأنف والعين الوردية.

وكانت نتائج اختبار الإصابة إيجابية، وبعد بضعة أيام، أصيبت أيضًا بالحمى والغثيان والقيء.

Advertisements

وكتب الباحثون في التقرير الذي نشر في مجلة حوليات الطب الباطني في 17 أبريل: "تم اكتشاف الحمض النووي لفيروس كورونا في مسحات العين وذلك بعد أيام من عدم اكتشافه في مسحات الأنف".

وأضاف المؤلفون: "اكتشفنا أن سوائل العين من مرضى كورونا قد تحتوي على فيروسات معدية، ومن ثم قد تكون مصدرًا محتملًا للعدوى".

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية إجراءات المكافحة، مثل تجنب لمس الأنف والفم والعينين وغسل اليدين بشكل متكرر، إذ يمكن للعينين أن تكونا مدخلًا للفيروس ومصدرًا للانتشار، وقد حذر الباحثون من أن أطباء العيون عليهم أن يكونوا حذرين بشكل خاص أثناء الفحوصات.

واستطرد الباحثون: "علاوة على ذلك، لاحظنا أن إصابة العين بفيروس كورونا قد تحدث مبكرًا في دورة الفيروس؛ ما يشير إلى أنه من المهم تنفيذ تدابير لمنع الانتقال عبر هذا الطريق في أقرب وقت ممكن".