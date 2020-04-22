سهام سوقية توضّح أبرز الأطعمة التي يمكن أن تقدّمها الأمهات للأطفال بعد العامين

لا تعلم العديد من الأمهات ما الأطعمة الصحية والمفيدة التى يمكن أن تقدمها لطفلها بعد اتمام العامين، ولذلك نشرت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية أهم الأطعمة المفيدة التى يمكن ان تقدميها لطفلك وأفضل النصائح

- يفضل تقسيم الوجبات من 5 إلى 6 وجبات وتتكون كل وجبة من 5 ملاعق شاي صغيرة، وذلك بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية أو الصناعية 3 مرات

- قدمي له حليب الأبقار بعد تمام السنة الأولى، ولكن اختاري النوع كامل الدسم او قليل الدسم حسب وضع وزن الطفل ان كان يعاني بدانة أولًا، وقدمي له الجبن والزبادي بكميات صغيرة.

- قدمي له العناصر الغذائية كلها حسب الوجبات التي تعدينها للأسرة بحيث تكون العناصر متكاملة ومكوّنة من الخبز والحبوب واللحم والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان.

- يحتاج الطفل إلى وجبات مكونة من المجموعات الغذائية الأساسية :

بروتينات مثل اللحم والسمك والدواجن والبيض، البقوليات، منتجات الألبان، الخضراوات والفواكه، الحبوب والنشويات مثل البطاطس والأرز والمكرونة والخبز.

- قللي من الرضاعة قدر المستطاع حتى يتمكن من تناول وجباته العادية، ولتكن الرضاعة وقت النوم.

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- أحيانًا يحتاج بعض الأطفال لمزيد من الغذاء بسبب سرعة التمثيل الغذائي لديهم، حتى أنهم لا يكتسبون وزنًا زائدًا.

- لذلك لا مانع من وجبة زائدة عن المذكورة والعكس صحيح.

- لا تضغطي على الطفل إن رفض تمامًا المزيد من الطعام، واعرضي عليه بين الحين والآخر لأنه قد لا يستطيع التعبير عن جوعه.

- امنعي الحلويات والشيبسي والمشروبات الغازية ومثل تلك الأمور المضرة تمامًا.

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