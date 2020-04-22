تقارير طبّية تؤكّد أن معايير نظافة الرضيع ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"

على الرغم من أن التقارير الطبية تحذّر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تؤثر على المناعة من مضاعفات فيروس كورونا، إلا أن هناك أدلة على أن الأطفال حديثي الولادة ضمن دائرة الخطر بدرجة أو بأخرى. لذلك، من الضروري أن تعرف جميع الأمهات أن الأطفال الرضّع معرّضون للإصابة بالمرض لأن مناعتهم لم تتطوّر بالدرجة الكافية.

* الحفاظ على النظافة الشخصية للأم واتباع أقصى إجراءات الوقاية.

* عدم خلط ملابس الرضيع بملابس شخص بالغ، وغسلها بشكل منفصل.

* غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لـ 20 ثانية قبل لمس الطفل، مع التأكّد من تنظيف ما تحت الأظافر والجزء الخلفي من اليدين.

* غسل يدي الطفل جيداً باستمرار.

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* تنظيف الأسطح والأرضيات جيداً يومياً أكثر من مرة (3 مرات لبعض الأسطح).

* اختيار المنظفات التي لا تثير جلد الطفل.

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