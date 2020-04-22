رئيسة تايوان تعتذر لشعبها عن وقوع حالات إصابة بـ"كورونا" بين بحَّارة

اعتذرت رئيسة تايوان تساي إن وين، الأربعاء، عن وقوع حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين بحارة عادوا من مهمة في المحيط الهادئ، مؤكدة أنها تمثل خطرا على المواطنين.

وقالت تساي في مؤتمر صحافي في المكتب الرئاسي: "أريد أن أقدم اعتذاري للخطأ الذين ارتكبته البحرية خلال هذه المهمة، والذي يعرض مواطنينا لخطر الإصابة بالفيروس"، ولفتت تساي إلى أنها تشارك في تحمل المسؤولية بصفتها قائدة القوات المسلحة.

ورسا أسطول مؤلف من 3 سفن في جمهورية بالاو، منتصف شهر مارس/آذار الماضي؛ حيث ثبتت إصابة أكثر من 24 من أفراد الأسطول بفيروس كورونا منذ عودتهم لتايوان.

وعقب عودته لتايوان، تم وضع أفراد طاقم الأسطول في الحجر الصحي لمدة 6 أيام في مدينة كاوهسونج، قبل مغادرة السفن منتصف الشهر الجاري، وخلص تحقيق إلى أن الـ24 مريضا زاروا عشرات الأماكن العامة المزدحمة بعد نزولهم من سفينتهم الأربعاء، وهذه الأماكن شملت محطات نقل عام ومراكز تسوق بمدن الجزيرة البالغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة، وجرى إغلاقها مؤقتا لأعمال التطهير.

وبدأ مركز قيادة مكافحة الأوبئة في تعقب نحو 3 آلاف تايواني تواصلوا مع البحارة المصابين بالفيروس.

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وقدم وزير الدفاع التايواني "ين دي فا" الثلاثاء، الاعتذار عن إجراءات الحجر الصحي غير الكافية والافتقار للشفافية.

وأعلن مسؤولون في تايوان إرسال رسائل تحذيرية عبر المحمول لأكثر من 200 ألف شخص يواجهون الخطر ذاته، وسجلت تايوان حتى الآن 426 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة.

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