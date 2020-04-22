شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ٧٦٩ مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:12 مساءً, 22 أبريل 2020 م عرعر _ خالد الضبيبي ذكرت صحة الحدود الشمالية عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بلغ ٧٦٩ مستفيد خلال شهر واحد ومن خلال 9 فرق طبية حيث بلغ عدد من تم تقديم الخدمة لهم عن طريق الاتصال المرئي 528 مستفيد وعدد 407 مستفيد من خدمات الاتصال السمعي وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمسجلين بالخدمة .

كما تم عمل 137 زياره منزلية طارئة وتم تثقيف عدد 503 مرافقين لمرضى الطب المنزلي بخصوص فايروس كورونا الجديد إضافة لتوزيع عدد 6 أسرة للمرضى وعدد 13 جهاز فحص السكر بالدم .​

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