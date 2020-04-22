168 إصابة جديدة بفيروس المستجد في الكويت

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة. وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 2248 حالة، مبينةً تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمقيمين. قد يهمك أيضا: Advertisements إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا" الصحة السورية تعلن حقيقة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في اللاذقية

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