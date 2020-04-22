صحة ورشاقة

ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا في النمسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس المستجد في النمسا إلى 510 حالات بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان بأنها سجلت 50 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد الإصابات إلى 14840، بينما سجّلت 11328 حالة شفاء.

وقد يهمك أيضًا:

أطبّاء أميركيون يتوصّلون إلى طريقة جديدة تنقذ حياة مرضى وباء "كورونا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا في النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا