ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا في النمسا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 510 حالات بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان بأنها سجلت 50 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد الإصابات إلى 14840، بينما سجّلت 11328 حالة شفاء.
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