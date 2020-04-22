ماليزيا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

سجلت ماليزيا 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5532 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة الماليزية اليوم أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالمرض في البلاد ليرتفع عدد الوفيات إلى 93 شخصًا.
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