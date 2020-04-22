وارسو – لايف ستايل
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا عشرة آلاف حالة اليوم وهو أعلى عدد مسجل في منطقة وسط أوروبا ، بينما تخفف الدولة ببطء القيود المفروضة على الحياة العامة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من مايو .
وقال نائب لوزير الصحة البولندية اليوم إن ارتفاع عدد حالات العدوى الجديدة تمت السيطرة عليه إلى حد ما.
فيما أوضح متحدث باسم وزارة الصحة البولندية للصحفيين أن البلاد لا تزال تشهد زيادة، مضيفاً "أن ما يمكننا تحقيقه هو الوصول إلى معدل ثابت لزيادة الإصابات. لولا القيود ربما كنا سنشهد إصابة ما يتراوح بين 30 و40 ألفا بالعدوى ".
وسجلت بولندا 404 وفيات، مقارنة بنحو 25 ألف وفاة في إيطاليا ونحو 21 ألفاً في فرنسا.
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كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في بولندا تتجاوز 10 آلاف قبل أسابيع من الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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