صحة ورشاقة

الكونغو تسجل خمس إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان الكونغولية اليوم عن تسجيل خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس المستجد بعد الكشف عن 57 عينة جديدة، ليرتفع عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 165 حالة.

وكانت الكونغو قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة رئيسها السابق جاك يواكيم يومبي أوبانغو بسبب ، وذلك إثر تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 81 عامًا.

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