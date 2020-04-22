خبير يكشف تأثير تناول حبة من الفستق يوميًا على وظائف الجسم

القاهرة - لايف ستايل
ينصح أخصائي التغذية عبد الرحمن شمس، بتناول حبة من الفستق يوميا واكتشاف ماذا يحدث لجسمك، وقال شمس: إن المكسرات من أكثر الأطعمة أهمية لجسم الإنسان، والكثير منا لا يعلم الفوائد العديدة التى تمنحها للجسم، لذا قد لا نهتم بصورة كبيرة بتناولها.
وأكد تناول حبة واحدة من الفستق يوميا يساعد فى التخلص من مشكلة سرعة ضربات القلب، كما يعمل على القضاء على صعوبة التنفس، علاوة على ذلك يقلل من الانتفاخ بصورة كبيرة.
وأوضح أن تناول حبة واحدة من الفستق يسهل من عملية الهضم، كما يمنح الجسم الشعور بالامتلاء وهو ما يقلل من الرغبة في تناول مزيد من الطعام، فصلا عن ذلك يساعد فى تقليل الكوليسترول السيء فى الجسم، ويقضي على مشكلة النقرس
ونصح لاعبي الرياضة بالحرص على تناول الفستق والمكسرات يوميا وبالأخص قبل السباق والمنافسات فهى تزيد الطاقة في الجسم.
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