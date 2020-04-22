العثور على مسببات إدمان الكحول في الدماغ وكيفية التخفيف منها

أعلن علماء من الجامعة الطبية في ساوث كارولينا أنه من المحتمل توصلهم إلى معرفة كيفية تخفيف إدمان الكحول والرغبة الشديدة في تعاطيه، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بمستقبلات أشباه الأفيونات في الدماغ.ويُذكر أن مستقبلات أشباه الأفيونات في الدماغ البشري هي مجموعة من المستقبلات المقترنة بالبروتين "G" مثبطة والتي تتخذ من أشباه الأفيونيات كربيطة، ومنها هرمون الإندروفين.

وأظهرت التجارب على الفئران المخبرية أن تثبيط عمل أشباه الأفيونات في مناطق معينة من الدماغ يؤدي إلى انخافض شغفهم بالكحول.وأضاف الخبراء أنه ومع ذلك فقد فشلوا في التخلص تمام من الإدمان، ولكن تم تقليل الجرعات المتناولة بشكل كبير، وقارنوا ذلك بأن الكمية التي تعاطتها الفئران تعادل كوبا من النبيذ بدلا من زجاجة كاملة، وفق موقع "نيا نوفوسيبيرسك".ورأى العلماء أن تثبط أشباه الأفيونات في دماغ الفئران المخبرية أدى إلى تخلصهم من القلق والتوتر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الرغبة في شرب الكحول.

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