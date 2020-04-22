تحذير صادم: هجوم فيروسي أسوأ قادم في الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 أبريل 2020 04:17 مساءً -

ففي حين يرى بعض خبراء الصحة وعلى رأسهم الطبيب الفرنسي الشهير، ديدييه راوول، أن فيروس كورونا إلى انحسار، حذر خبير أميركي من موجة ثانية أسوأ بكثير.

وقال روبرت ردفيلد، مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى، لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا.

كما أضاف في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست “هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به”.

إذا في الوقت الذي تواصل فيه موجة التفشي الحالي الانحسار مع تراجع معدلات الدخول للمستشفيات في الآونة الأخيرة وغيره من المؤشرات، ينبغي على السلطات الأميركية التأهب لعودة محتملة لظهور الفيروس خلال شهور.

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إنفلونزا وكورونا!

إلى ذلك، قال ردفيلد “سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت”، مضيفاً أن هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى.

ورداً على سؤال عن موجة من الاحتجاجات على أوامر بالبقاء في المنازل ودعوات لتحرير الولايات من مثل هذه القيود، قال ردفيلد “هذا لا يفيد”.

كما شدد على أهمية التزام الناس بالتباعد الاجتماعي، مع تخفيف إجراءات العزل العام تدريجياً.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد الذي يتسبب في مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي وأُطلق عليه اسم كوفيد-19 في وسط الصين أواخر العام الماضي.

وتأكدت إصابة قرابة 810 آلاف شخص ووفاة ما يربو على 45 ألف شخص بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن.