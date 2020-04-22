طريقة خسارة الوزن بسرعة بعد الحجر المنزلي بهذا الرجيم

تعتبر خسارة الوزن الشغل الشاغل للكثير من الأشخاص الذين يتبعون مرحلة الحجر المنزلي مع ما يتخلل ذلك من تناول لأطعمة التسلية في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ولهذا ينصح، بعد انتهاء هذه المرحلة، باستعادة النظام الغذائي والحياتي الصحي وممارسة التمارين الرياضية. ومن المفيد ايضاً تطبيق انواع رجيم سريعة تساعد على تحقيق الهدف في مدة قصيرة ومنها رجيم فطور الدجاج الذي يمكن اتباعه لمدة 14 يوماً.

خسارة الوزن بعد الحجر في 14 يوماً



ليس من السهل خسارة الوزن اذا تم اكتساب عدد كبير من الكيلوغرامات في مرحلة الحجر. لكن يمكن ذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية مع اتباع حمية غذائية سريعة لمدة 14 يوماً فقط.

برنامج رجيم فطور الدجاج

خلال اتباع هذا الرجيم يجب تطبيق برنامج واحد خلال وجبتي الفطور والوجبتين الخفيفتين. كما يمكن ان تضاف الى الاطباق مكونات مثل 5 ملاعق من زيت الزيتون يومياً.

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من لحم الدجاج الابيض، 5 قطع صغيرة من خبز الجاودار.

الوجبات الخفيفة. كوب من خلاصة عشبية من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، 10 غ من الشوكولا الداكن.

الاسبوع الاول

الاثنين



الغداء. قطعة من لحم سمك الماكريل المشوي في الفرن، 75 غ من الارز البسمتي المطهو على البخار، بضعة حبات فراولة.

العشاء. كوب من قطع الجزر بالكمون، كوسى مبشور ومطهو مع القليل من الكزبرة وعصير الليمون، 40 غ من جبنة الماعز، حبة تفاح مشوية في الفرن مع القليل من القرفة.

الثلثاء



الغداء. طبق سلطة شمندر متوسط الحجم، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج مع الفطر والثوم والبقدونس، حبة إجاص.

العشاء. عجة بالاعشاب والخس وصلصة الخل، بضعة ملاعق من مربى التفاح الخفيف.

الاربعاء



الغداء. قطعتا توست مع الجبن الابيض والسبانخ المطهو على البخار، قطعة فيليه سمك مشوي، قطعة من اللوبياء الخضراء المطهوة مع البقدونس، نصف حبة مانغا.

العشاء. 40 غ من جبة الماعز، نصف حبة افوكادو مع القليل من عصير الليمون، حبة اجاص مشوية في الفرن.

الخميس



الغداء. قطعتان متوسطتا الحجم من لحم الدجاج الابيض مع القليل من الهندباء المسلوقة، حبتا فليفلة حمراوان مشويتان، بضع شرحات من الاناناس.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، شريحة من لحم الحبش المشوي قليل الدسم، طبق من الكوسى المشوي، خلاصة عشبية من دون سكر، قبضة من حبات الفراولة.

الجمعة



الغداء. 150 غ من البطاطا المشوية او المطهوة على البخار، بروكولي مطهو على البخار، نصف حبة مانغا.

العشاء. طبق سلطة شمندر، 40 غ من جبة الماعز، طبق حمص مسلوق، ثمرتان من الكلمنتين.

السبت



الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم العجل المشوي الطري مع الفطر، طبقة سلطة خضار، حبة إجاص مشوية في الفرن.

العشاء. 150 غ من لحم الدجاج المشوي، شرحات اناناس.

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الاحد



الغداء. شريحة من لحم سمك السلمون المشوي مع السبانخ المطهو على البخار، بوريه باذنجان بزيت الزيتون والبابريكا والليمون والكمون، قطعة من البسكويت باللوز، حبتا فراولة.

العشاء. طبق سلطة خس وجوز، 40 غ من جبنة روكفور، طبق شوربة كوسى، كوب صغير من مربى التفاح من دون سكر.

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الاسبوع الثاني

الاثنين



الغداء. 75 غ من الكينوا المسلوقة، فطر مشوي، 120 غ من لحم الحبش المشوي مع الحبق، بضع حبات فراولة.

العشاء. حمص مطهو مع الثوم، 40 غ من جبنة الماعز، طبق سلطة افوكادو بالجمبري، دوائر اناناس.

الثلثاء



الغداء. طبق سلطة مع قلوب النخيل، قطعة سلمون مشوية مع البروكولي والفطر، حبة اجاص مشوية في الفرن مع القرفة.

العشاء. بيضتان مسلوقتان مع السبانخ، طبق صغير من الكوسى المطهو مع الطماطم، نصف حبة مانغا.

الاربعاء



الغداء. 75 غ من خبز الجاودار، طبق متوسط الحجم من الكوسى المطهو مع الثوم، قطعتان صغيرتان من لحم الدجاج، كوب صغير من مربى التفاح الخالي من السكر.

العشاء. طبق متوسط الحجم من سلطة الخس مع الجوز، طبق لوبياء خضراء مطهو على البخار، 40 غ من الجبنة البيضاء، حبتا كلمنتين.

الخميس

الغداء. طبق متوسط الحجم من سلطة الشمندر، شريحة من لحم السمك المشوي، بوريه كرافس، بضع حبات فراولة مع القليل من عصير الليمون.

العشاء. طبق شومر مطهو مع الهندباء والفطر والجوز، ثمرة اجاص.

الجمعة



الغداء. 100 غ من سلطة مع القليل من السمك المشوي، 150 غ من البطاطا المشوية مع السبانخ، ثمرة تفاح مشوية في الفرن مع القليل من الفانيليا.

العشاء. طبق بروكولي مطهو على البخار مع الكوسى، طبق سلطة خس، 50 غ من جبنة الماعز.

السبت



الغداء. طبق سلطة جمبري، قطعة صغيرة من لحم العجل المشوي مع الخضار المشوية، نصف حبة مانغا.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، طبق من الجزر مع الكمون، قبضة من حبات الفريز، كوب من خلاصة عشبية من دون سكر.

الاحد



الغداء. قطعة من لحم الدجاج المشوي من دون جلد، طبق صغير من الهندباء المسلوقة مع القليل من زيت الزيتون والملح وعصير الليمون، كوب مخفوق فواكه طازج.

العشاء. طبق سلطة خس، 40 غ من جبنة فيتا، كوب صغير من الحمص المطهو على البخار، كوب صغير من مربى التفاح الخالي من السكر.

ويمكن اتباع هذا الرجيم ان يساعد على خسارة الوزن بسرعة شرط أن يتم بعده اعتماد نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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