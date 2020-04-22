هدية بسيطة تكشف أهمية دعم المرضى ضمن برامجهم العلاجية معنويًا

يعتمد بعض الأطباء على الدعم المعنوي للمرضى ضمن برامجهم العلاجية، لأنها تسهم في زيادة كفاءة الجسم في مكافحة المرض.ويكون هذا الأمر أكثر أهمية في حالة كبار السن، الذين يحتاجون للدعم المعنوي أكثر من غيرهم، خاصة إذا كانوا يعانون من بعض الأمراض.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام ممرضة تعتني برجل مسن في منزله، بتقديم هدية له، كان لها أثر في تحسن حالته الصحية، وتمثلت الهدية، التي قدمتها الممرضة التي تعتني بالرجل المسن، 94 عاما، في وسادة مطبوع عليها صورة زوجته.ويظهر الفيديو كيف جاءت الممرضة التي تهتم بالجانب الإنساني في الاعتناء بهذا الرجل المسن، وأخبرته أنها تعد له هدية، ويرصد الفيديو لحظة تقديم الممرضة للهدية، التي جعلت الرجل يشعر بسعادة كبيرة عندما رأى صورة زوجته عليها.

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