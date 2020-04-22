شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: مرضى كورونا الذين تلقوا علاج الملاريا "كلوروكوين"أكثر عرضة للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت تجربة جديدة نشرتها ديلى ميل إلى أن مرضى الفيروس التاجي الذين عولجوا بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكوين الذي روج له الرئيس الأمريكى ترامب من المرجح أن تكون نسبة الوفاة بينهم أكبر، لكن ترامب يقول إنه ليس على علم بالدراسة الجديدة

وكشفت الدراسة الجديدة أن عددًا كبيرا من الأمريكيين الذين أصيبوا بالفيروس التاجي كورونا، وتلقوا العلاج بعقار الملاريا الذي روج له ترامب لعلاج المرض، قد توفى منهم الكثير مقارنة، بالمرضى الذين تلقوا الرعاية الداعمة المعتادة، حيث تشير النتائج إلى أن العقار ، هيدروكسي كلوروكوين ، لم يقدم أي فائدة للمرضى الذين تلقوه.

ووفقا لتقرير جريدة " اليدلى ميل" البريطانية، فإن الدراسة على الصعيد الوطني لم تكن تجربة صارمة، ولكن مع 368 مريضًا ، تعد هذه أكبر دراسة حتى الآن من هيدروكسي كلوروكوين مع أو بدون عقار أزيثروميسين المضاد الحيوي لـ COVID-19 .

تم نشر الدراسة على موقع إلكتروني للباحثين ولم يراجعها علماء آخرون، وفي الوقت نفسه ، أصدرت لجنة من الخبراء المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) توصيات ضد استخدام هيدروكسي كلوروكوين مع المضاد الحيوي لعلاج COVID-19 أمس الثلاثاء ، مشيرة إلى مخاوف بشأن السمية.

قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية لـ 368 من المحاربين القدامى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع إصابة مؤكدة بفيروس التاج، في المراكز الطبية التابعة لإدارة صحة المحاربين القدامى الذين توفوا أو خرجوا من المستشفى بحلول 11 أبريل.

أظهرت النتائج وفاة حوالي 28 % ممن تلقوا هيدروكسي كلوروكوين بالإضافة إلى الرعاية المعتادة ، مقابل 11 % ممن تلقوا الرعاية الروتينية وحدها.



عقار هيروكسى كلوركوين

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بينما توفي حوالي 22 % من أولئك الذين يحصلون على الدواء بالإضافة إلى أزيثروميسين ، لكن الفرق بين تلك المجموعة والرعاية المعتادة لم يُعتبر كبيرًا بما يكفي لاستبعاد العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على البقاء.

ووفقا للبحث، لم يحدث دواء Hydroxychloroquine أي فرق في الحاجة إلى آلة تنفس أيضًا، ولكن لم يتتبع الباحثون الآثار الجانبية ، لكنهم لاحظوا تلميحًا بأن هيدروكسي كلوروكين ربما يكون قد تسبب في تلف الأعضاء الأخرى، من المعروف أن الدواء له آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك تغيير ضربات القلب بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أوقف العلماء في البرازيل جزءًا من دراسة لاختبار الكلوروكين ، وهو دواء أقدم يشبه هيدروكسي كلوروكين ، بعد ظهور مشاكل في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص نظرًا لارتفاع الجرعتين.

في الآونة الأخيرة ، انسحب هيدروكسي كلوروكين وريمديسيفير ، وهو دواء تم تطويره في الأصل لعلاج الإيبولا ، إلى المقدمة.

بينما يُعتقد أن Remdesivir يساعد في منع قدرة الفيروسات على عمل نسخ من نفسها ، بينما يتم التحقيق في هيدروكسي كلوروكوين لقدرته على وقف الالتهاب الذي يهدد الحياة من الاستجابة المناعية للسلك ، والمعروفة باسم "عاصفة السيتوكين ''.

يستخدم Hydroxychloroquine بالفعل على نطاق واسع في علاج مرضى الفيروس التاجي في الصين وكوريا الجنوبية.

من بين المحاربين القدامى الذين شملتهم الدراسة ، يجب وضع 13.3 % ممن عولجوا باستخدام هيدروكسي كلوروكوين وكذلك الرعاية الداعمة القياسية (في المقام الأول ، توفير الأكسجين ، والسوائل الوريدية ومنع الإنتان) على أجهزة التنفس الصناعي.