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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى وفاة 110 آلاف شخص في أوروبا والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 110 آلاف شخص في أوروبا، حتى صباح الأربعاء، أي نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بوباء (كوفيد-19) في العالم، وفقا للعين.
وحسب التعداد الذي أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، حتى الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بالوباء من إجمالي 177 ألفا و368 وفاة في العالم.
في المجموع، سجلت أوروبا 110 آلاف و192 وفاة من أصل إصابات بلغت مليونا و246 ألفا و840 شخصا حول العالم. والبلدان الأكثر تضررا هما إيطاليا (24 ألفا و648) وإسبانيا (21 ألفا و717) تليهما فرنسا (20 ألفا و796) وبريطانيا (17 ألفا و337).
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