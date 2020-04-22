اضطرابات الجهاز الهضمي والإسهال من أعراض فيروس كورونا

الأربعاء 22 أبريل 2020

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي من الإسهال، الذي ليس له سبب واضح كتناول طعام فاسد، موضحة أنه قد ينذر بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقالت الرابطة "إذا كان الإسهال مصحوبا بأعراض أخرى مثل العطس والسعال الجاف والحمى وضيق التنفس وآلام العضلات والشعور بالتعب فهذا مؤشر على الإصابة بكورونا المستجد".

وأوضحت الرابطة أن فيروس كورونا يهاجم الجسم عبر الجهاز الهضمي أيضا، وليس عبر الجهاز التنفسي فقط، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للتحقق من الإصابة بالفيروس من عدهما.

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كان باحثون صينيون قد كشفوا عن عرض جديد مشترك لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي، إذ يصيب المرضى بصورة مبكرة قبل ظهورها على الجهاز التنفسي.

ونقلت صحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية عن 3 مستشفيات في مقاطعة هوبي أن هذه الاضطرابات هي الشكوى الرئيسية لدى ما يقرب من نصف مرضى الفيروس.

ويعاني معظم مرضى الفيروس من أعراض تنفسية، لكن النتائج التي ظهرت في المراحل الأولى من تفشي المرض كشفت عن أن مشاكل الجهاز الهضمي منتشرة في العديد من مرضى الفيروس.

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي طلبوا الرعاية لاحقا لأنهم لم يشكوا بعد في أن لديهم الفيروس بسبب نقص أعراض الجهاز التنفسي، مثل السعال أو ضيق التنفس.

وكان لدى المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي مجموعة متنوعة من المشاكل، بما في ذلك فقدان الشهية (نحو 84%) والإسهال (29%) والقيء (0.8%) وآلام البطن (0.4%).