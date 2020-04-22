شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «تيك توك» على واقعة «الطالبة حنين» بعد قرار النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منصة «تيك توك» لمقاطع الفيديو إن الأخبار المتداولة والمنتشرة مؤخرًا عن إحدى مستخدمي التطبيق والمحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتها، مؤكدة أنها تقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع «تيك توك».

وأكدت «تيك توك» في بيان، الأربعاء، أن «أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة»، مشيرة إلى أنها «تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق وذلك من خلال إرشادات مجتمع «تيك توك» التي تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول على منصتها، للحفاظ على بيئة التطبيق كبيئة آمنة للجميع، حيث تعكس إرشادات مجتمع «تيك توك» مبادئنا ومبادئ المجتمع وتحدد قواعد السلوك المقبولة على المنصة، التي ترحب وتسمح فقط بالسلوكيات المقبولة اجتماعيًا».

كما أكدت على «عملها المستمر لتطوير وتحديث وسائل وأدوات لمكافحة سوء الاستخدام، فهي عملية مستمرة لا تنتهي وهو تحدي تواجهه الصناعة بأكملها، ومستمرون في تحسين إجراءاتها الحالية وتفعيل أدوات تقنية وإدارية إضافية»، مشيرة إلى أنها «تشجع المستخدمين أيضًا على الإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خاصية الدعم والإبلاغ داخل التطبيق للمساعدة في الحفاظ على بيئة ملائمة وإيجابية على المنصة».

كان النائب العام أمر، الثلاثاء، بالتحقيق مع إحدى الفتيات تدعى حنين حسام، طالبة بجامعة القاهرة، لاتهامها بـ«بث مقطع فيديو عبر التطبيق، وتحرض فيه على الفسق والفجور»، بحسب الاتهام.