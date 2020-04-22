لا وفيات بوباء "كورونا" في الصين لليوم الرابع وأميركا تُسجل 1433 وفاة خلال 24 ساعة

يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب حتى اللحظة ووفاة ما يزيد على 177 ألفا، رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل.

وفيما يلي آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 150 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 1640.

- وزارة الصحة الإماراتية: إجراء أكثر من 30 ألف فحص لفيروس كورونا والكشف عن 490 إصابة جديدة.

- وزارة الصحة الإيرانية: عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 5297 وفاة والإصابات ترتفع إلى 84802.

- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- المغرب أعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3016 مع تسجيل وفاة واحدة وتعافي 9 آخرين.

- أكدت الكويت الثلاثاء تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080.

- وزارة الصحة التونسية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 392 حالة و53 حالة شفاء.

- وزير الصحة البريطاني: تجربة المصل المضاد لفيروس كورونا على البشر ستبدأ بعد غد الخميس.

- وزارة الصحة العراقية: مجموع حالات الشفاء بفيروس كورونا يصل إلى 1096.

- وزير الصحة التركي : 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2259 وتسجيل 4611 إصابة جديدة.

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- إيطاليا: 2729 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 183957 حالة.

- سجلت إسبانيا ارتفاعا في إصابات كورونا حيث وصل تعداد الحالات المصابة بالمرض إلى 204178 في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 21282.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة.

- الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات.

- جونز هوبكنز: 1433 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

- فرنسا رابع دولة في العالم يتجاوز فيها عدد وفيات كورونا 20 ألفا.

- سجلت مصر 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، و89 حالة شفاء، في أحدث حصيلة يومية.

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