عروسان أميركيان يتحديان وباء "كورونا" بحفل زفاف بالسيارات

في ولاية يوتا الأميركية كان حفل زفاف أحد الثنائيات مختلفاً عن العادة بسبب انتشار فيروس كورونا. فلقد أدرك الزوجان برينان وآبي نورمان أن حفل زفافهما الذي كان مقررا في 25 أبريل لن يكون قادرًا على الاستمرار كما هو مخطط له، فتوصلا الى فكرة لتنظيم حفل زفاف كبير عبر السيارات، أصابت الضيوف بالصدمة كما يقول العريس.فبالنسبة الى الثنائي البالغ كل منهما 21 عامًا، فقد تيقّنا أنه تم إلغاء شهر العسل ولم يكن لديهما حفل استقبال كبير فقررا تقريب موعد الزفاف إلى 10 أبريل لأنه لا داعي للانتظار.

اختار الثنائي مكان الحفل قبل ليلة من موعد الزفاف وجهّزاه بطريقة تسمح للضيوف حضور الحفل والاستمتاع به من داخل السيارات، فاستخدم العروسان جهاز إرسال FM تتيح للضيوف تشغيل محطة راديو محددة من أجهزة ستريو سياراتهم.ويقول صديق العريس المقرّب Tsering Lazerson أنه كان واحد من بين 30 سيارة حضرت حفل الزفاف موضحا أن الحفل كان منظما للغاية إذ تواجد شخص لتوجيه كل سيارة إلى مكانها في الحفل.

ولفت لازرسون إلى أن مكان الحفل تم تزيينه بمجموعة بسيطة من الأبواب محاطة بالزهور بالقرب من جبال روكي التي كانت جميلة للغاية، مشيراً إلى أن أكبر المفاجآت هو الطقس المثالي المشمس في ذلك اليوم لأن ولاية يوتا ما زالت باردة وممطرة طوال الوقت، وقام الضيوف بالتقاط صور بهواتفهم وهنأوا العروسين قبل أن يغادرا المكان. واستخدم المعازيم أبواق السيارات والصراخ بدلا من التصفيق.وفاق حفل الزفاف آمال العروسين وأثبتا نجاحه في ظل الحظر المفروض وحتى من دون زينة وطعام والتفاصيل الاخرى، وبدأ عند الساعة الرابعة وسارت العروس في الممر وتزوجا في الوادي الجميل، وبالنسبة الى العروسين فإنهما سيقيمان مجددا حفل استقبال وسيسافران الى شهر العسل عندما تعود الأشياء إلى طبيعتها.

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