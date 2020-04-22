في رمضان..شفاء الحامل بكوب عصير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 01:42 مساءً - تعتبر الفواكه والخضروات مصادر ممتازة للفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى؛ حيث إنها تقاوم كثيراً من الأمراض، وكذلك الأعشاب؛ فهي تعتبر وسيلة طبيعية للمحافظة على الصحة وتجنب الأمراض، وما أحوج الحامل لهذه الخضروات والفاكهة الطازجة المشبعة بالفيتامينات حين تتناولها في كوب عصير في وجبتي الإفطار أوالسحور في شهر رمضان؛ حماية لنفسها ولجنينها. تضامناً مع حملة "الخليج 365" (مرحبا بيتي)، تقدم لنا أخصائية التغذية الدكتورة شريفة أبو الفتوح مجموعة من العصائر الصحية للحامل

أولا العصائر

إن العصير من الطرق الممتازة لإضافة الخضروات والفاكهة إلى الغذاء؛ حيث إن كل المكونات تظل سليمة -فيتامين c وبقية الفيتامينات الذائبة في الماء- حيث إنه يمكن تدميرها بالتصنيع الزائد أو الطهي، فالعصير الطازج يمد الجسم بكل مكونات النبات الصحية في شكل سهل هضمه وامتصاصه، وهذه ا

لوصفات السريعة والمفيدة للعصائر من الممكن عملها في المطبخ، ومن المستحسن استهلاكها فالحال، وهي تعتبر أكثر فائدة من العصائر التي تكون جاهزة والتي تمت معالجتها بالحرارة لتطيل من عمر وجودها على الرف، أو تم إضافة مواد حافظة لها.

العصائر الخضراء

وهي تنظف الجسم من الملوثات ولها تأثير مجدد لشباب البشرة، ولأنها صنعت من مختلف الخضروات فهي غنية بمواد الكلوروفيل التي تساعد على تنقية دم الحامل وبناء خلايا الدم الحمراء، كذلك تزيل السموم وتمد جسم الحامل بالطاقة السريعة.

ويمكن صنع العصائر الخضراء من القرنبيط والكرنب والسبانخ، ولتحلية العصير الأخضر من الممكن إضافة عصير التفاح والجزر الطازج -فقط وكذلك المياه النقية- ويمكن للحامل شرب كوب كبير على الإفطار في اليوم ويعتبر كافياً جداً.

وإليك طريقة عمل عصير مفيد جداً للنضارة والشباب: 4-5 جزرات، 3أعواد بقدونس، ملء يد سبانخ، ملء يد كرنب، سلطة، ثمرة بنجر شاملة الرأس، نصف فص ثوم مقشر، وتغسل كل هذه الخضروات جيداً ويقشر الجزر والبنجر، وتقطع الخضروات قطعاً مناسبة للعصارة، ويتم العصر والشرب في الحال.

عصائر الخضروات

وتعتبر من العصائر المفيدة للحامل؛ حيث إنها مجددة للخلايا، ترفع من قدرة جهاز المناعة وتزيل البقايا الحمضية، كما أنها تساعد في السيطرة على السمنة عن طريق إزالة دهون الجسم الزائدة.

يتم استخدام هذه الخضروات في عمل العصير من اللفت، الجزر، القرنبيط، الخيار، الكرنب، الكرفس، البقدونس، البنجر والسبانخ، ويعتبر عصير الجزر أكثر انتشاراً لغناه بفيتامين A الذي يهاجم السرطان.

ويعتبر الثوم إضافة قوية ومفيدة إلى شراب الخضروات قبل العصر؛ نضع الثوم في الخل لمدة دقيقة واحدة؛ لقتل البكتريا والفطر على السطح، واستخدام فص ثوم واحد فقط في كوبين من العصير.

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وصفتان للعصائر المفيدة

عصير البطاطس النيئة -بوتاسيوم- وهي مفيدة للمعدة ولمعالجة الحموضة في أشهر الحمل الأخيرة بـ3 ثمرات متوسطة، جزرة، ساق كرفس، كوب ماء نقي.

الطريقة: قشري البطاطس أو اكحتيها وتزال عنها كل البقع السوداء، قسمي كل واحدة إلى اثنتين وقطعيها على حسب العصارة، اغسلي الجزر جيداً وقشري الجزر وقطعيه، ضعي الخضروات في العصارة مع الماء واشربيه طازجاً قبل وجبة الإفطار أو ما بين الإفطار ووجبة السحور.

عصير القرنبيط، وهو مفيد لعلاج قرحة المعدة والتهاباتها.

الكمية: نصف رأس قرنبيط، ثمرة تفاح أو جزرتان، ربع كوب ماء نقي.

الطريقة: اغسلي الخضروات والفاكهة وقشريها وقطعيها قطعاً تناسب عصارتك،

وضعي الخضروات في العصارة مع الماء واشربيه في الحال.

عصائر الفاكهة

إن عصائر الفاكهة تساعد على تنظيف الجسم وتغذيته بالمواد الغذائية المهمة، متضمنة مضادات الأكسدة المقاومة للسرطان وأمراض القلب والشرايين.

وبالرغم من أن معظم الفاكهة من الممكن عصرها إلا أن هناك عصائر معينة تعتبر صحية، فمثلاً عصير البطيخ يعتبر من العناصر المنظفة للمعدة ويشعرك بالانتعاش خاصة في الجو الحار.

كما أن عصير التفاح والمشمش مضادان للأكسدة ويعتبران من المنظفات القوية للشرايين، ومن الممكن شرب كوب إلى كوب ونصف الكوب من العصير الطازج يومياً.

كذلك البرتقال يمد الجسم بفيتامين "c"، ويساعد على امتصاص الحديد الموجود فى الخضروات كالسبانخ