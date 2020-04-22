حصى الكُلَى لدى الأطفال الأسباب والأعراض والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 01:42 مساءً - ماذا عن حصوات الكُلَى لدى الأطفال، وكيف تمنعين طفلك من تطوير حصوات الكُلَى؟ يقول الدكتور مدحت عبد الحليم استشاري كلى، إنه نادراً ما يحدث تحصي بولي أو تحصي الكلية، والذي يُعرف باسم حصوات الكُلَى عند الأطفال، تسبب حصى الكُلَى آلاماً مؤلمة عند الأطفال ويميل الآباء إلى الذعر ويصبحون عاجزين ،لذلك نرصد لكم كل ما يمكن معرفته عن هذا المرض .

ما هي حصوات الكُلَى؟



يشكل جمع بعض المواد، مثل المعادن والأملاح الحمضية، هياكل صغيرة تشبه الحجر داخل المسالك البولية. هذه الحصوات تمنع التدفق الحر للبول مما يسبب الألم. على الرغم من ندرة حصوات الكُلَى لدى الأطفال، إلا أن عدد الحالات التي يصاب فيها الأطفال بالحجارة في ازدياد. بشكل عام، يتعافى الأطفال دون مضاعفات مستقبلية. ومع ذلك، إذا لم يتم علاج حصوات الكُلَى في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الكُلَى.

كيف تتطور حصوات الكُلَى؟



تتكون المسالك البولية من كليتين وحالب ومثانة ومجرى البول. يحتوي البول على مواد مثل الكالسيوم والسيستين والأكسالات وحمض البوليك. عندما يكون مستوى هذه المواد أعلى تتبلور. إذا كانت هذه البلورات صغيرة، فإنها تتحرك داخل المسالك البولية وتنتقل من الجسم عبر البول. إذا لم يتم طرد حصى الكُلَى، تستقر ويتم زيادة حجمها، كلما زاد الحجم يسبب الألم وأحياناً يمنع تدفق البول. يمكن أن تمر الأحجار التي يقل حجمها عن 0.2 بوصة بسهولة.

ما مدى شيوع حصوات الكُلَى لدى الأطفال؟

يكون فرص الإصابة بحصوات الكُلَى لدى البالغين أعلى عند مقارنتهم بالأطفال، عادة، يعاني معظم الأطفال المصابين بحصوات الكُلَى من حالة طبية حرجة، مما يزيد من فرص إصابتهم بحصوات الكُلَى.

أنواع حصى الكُلَى



هناك أربعة أنواع من حصوات الكُلَى، وهي:

1. أحجار الكالسيوم

هذه الأحجار هي النوع الأكثر شيوعاً بين الأربعة. هناك نوعان من أحجار الكالسيوم:

- أكسالات الكالسيوم - مزيج من الكالسيوم والأكسالات.

- فوسفات الكالسيوم - مزيج من الكالسيوم والفوسفات.

2. أحجار السيستين

هذه الحصوات نادرة وتحدث بسبب الاضطرابات الوراثية، السيستين مادة كيميائية يصنعها الجسم بشكل طبيعي، في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات وراثية، يتسرب السيستين إلى البول عبر الكُلَى.

3. أحجار حمض اليوريك



إذا كان البول حامضياً، فهناك فرص لتطوير حصوات حمض اليوريك. يمكن تشكيل هذه الأحجار بواسطة الحمض نفسه أو عن طريق الجمع مع الكالسيوم.

4. أحجار ستروفايت



تتطور هذه الحصوات لدى الأشخاص الذين يعانون من التهابات المسالك البولية المتكررة. في بعض التهابات المسالك البولية (UTI)، تصنع البكتيريا الأمونيا. يمكن أن تتسبب الأمونيا في البول في تكوين الحصوات. تتكون هذه الأحجار من الفوسفات والأمونيا والمغنيسيوم.

ما الذي يسبب حصوات الكُلَى عند الطفل؟



فيما يلي بعض أسباب الإصابة بحصوات الكُلَى:

ارتفاع نسبة المعادن في البول

بول عالي التركيز، حيث يكون المحتوى المائي منخفضاً، والمحتوى المعدني مرتفعاً.

كمية أقل من الماء أو الجفاف.

تتطور بعض الحصوات بسبب الاضطرابات الوراثية. على الرغم من أن هذه الحالات نادرة، إلا أن المشكلات الأيضية الفطرية تؤدي إلى تكوين الحجر. يصنع الجسم الحجارة بسبب ظروف وراثية معينة.

تاريخ عائلي من حصوات الكُلَى.

عيوب في المسالك البولية أو التهاب المسالك البولية المستمر.

السمنة وانخفاض النشاط.

نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أو البروتين أو كليهما.

في بعض الحالات، تكون أسباب الإصابة بحصوات الكُلَى غير معروفة.

علامات وأعراض حصوات الكُلَى لدى الأطفال



فيما يلي بعض الأعراض الشائعة:

آلام البطن أو الظهر.

دم في البول.

كثرة التبول.

الغثيان أو القيء.

إلحاح التبول.

عدوى المسالك البولية المتكررة أو الالتهابات البولية الموجودة لفترات أطول.

حمى.

التقيؤ.

كيف يتم تشخيص حصوات الكُلَى عند الطفل؟

لتأكد من وجود حصوات الكُلَى وعلاج الأطفال، يوصي الأطباء بتشخيص شامل. يشمل التشخيص الكامل عادةً ما يلي:

فهم التاريخ الطبي للطفل.

فحص الطفل بدنياً.

إجراء الاختبارات المعملية والتصويرية.

تاريخ طبي.

تتضمن الخطوة الأولى في التشخيص فهم التاريخ الطبي لطفلك. هذا يساعد الطبيب في فهم ما إذا كان هناك تاريخ عائلي من حصوات الكُلَى، أو أي اضطراب وراثي آخر يمكن أن يكون السبب. تعطي الظروف والعلاجات السابقة للأطباء فكرة واضحة عن الظروف الصحية للطفل.

الفحص البدني



عادة، يقوم أخصائي المسالك البولية للأطفال وأخصائي أمراض الكُلَى لدى الأطفال بفحص طفلك جسدياً، ويناقشون أيضاً صحة الطفل وتناوله الغذائي، وخاصة السوائل. إذا كنت قد تمكنت من جمع الحجر الذي تم تمريره أثناء التبول، يقوم الطبيب بفحصه وإرساله إلى المختبر لإجراء المزيد من الاختبارات.

فحوصات المختبر والتصوير

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يوصي الأطباء بإجراء اثنين من الاختبارات المعملية لتشخيص جوانب مختلفة حول حصوات الكُلَى. فيما يلي بعض الاختبارات:

اختبارات البول والدم

تحليل البول مهم لتحديد العوامل التي تؤدي إلى تكوين الحجر. على سبيل المثال، يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في البول الحجارة. تُستخدم اختبارات الدم لتحديد عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تكون السبب، أو قد تؤثر على الطفل.

الاختبارات الجينية، بما أن بعض الاضطرابات الوراثية يمكن أن تسبب حصوات الكُلَى، يتم إجراء الاختبارات الجينية لتقييم عوامل الخطر وتحديدها.

اختبارات المسح

يقوم الأطباء بفحص المسالك البولية بحثاً عن حصوات الكُلَى عن طريق إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية. إذا كانت نتائج الموجات فوق الصوتية غير كافية، يتم إجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب (CT) في بعض الأحيان، يتم إجراء الأشعة السينية أيضاً.

اختبارات التصوير



تُستخدم اختبارات التصوير لتحديد الحجم الدقيق والموقع الدقيق للحجر، وهو أمر مفيد أثناء العلاج.

اختبارات أخرى



تحديد التركيب الكيميائي للحجر، إذا تم جمعه أثناء التبول يمكن أن يساعد في تحديد نوع الحجر. كما أنه يساعد في تحليل أسباب تكوين الحجر.

المخاطر



فيما يلي بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكُلَى لدى الأطفال:

إذا كان لدى الطفل تاريخ سابق من حصوات الكُلَى، فهناك فرص لتكرارها.

يؤثر تناول السوائل من قبل الطفل بشكل مباشر على تكوين البول، يؤدي شرب كمية أقل من الماء أو السوائل الأخرى إلى تقليل تكوين البول، مما يزيد من خطر الإصابة بالحجارة.

تُعرف الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بالأنظمة الغذائية الكيتونية. اتباع هذا النظام الغذائي يزيد من خطر تكوين حصوات الكُلَى.

الأطفال الذين يعانون من التليف الكيسي أكثر عرضة للإصابة بالحجارة، تزيد الشذوذات في الكُلَى أو الحالب أو المثانة منذ الولادة من خطر الإصابة بحصوات الكُلَى.

يساهم استخدام بعض الأدوية في تكوين الحصوات في البول. فمثلاً، فوروسيميد (لازيكس) أسيتازولاميد (دياموكس) ألوبيورينول (الأوبريم، زيلوبريم).

يمكن للاضطرابات الوراثية النادرة الموروثة من الآباء أو من خط الأسرة، أن تزيد من خطر إصابة الطفل بحصوات الكُلَى.

يمكن أن تحدث مضاعفات حصوات الكُلَى لدى الأطفال بسبب زيادة امتصاص الأكسالات المعوية (مرض التهاب الأمعاء)، مما يؤثر على مستوى الأكسالات في البول.

علاج أو معاملة لحصى الكُلَى عند الأطفال

يتم استخدام بعض العلاجات التالية لإزالة الحجارة:

تفتيت الصدمة الموجية

تفتيت الصدمة الموجية، خارج الجسم (ESWL) هي واحدة من طرق العلاج الشائعة المستخدمة في الأطفال، يتم استخدام جهاز تفتيت الحصوات لإرسال موجات صدمة صوتية عبر الجلد لسحق الحجارة، يمكن لهذه الحجارة أن تتحرك بسهولة عبر المسالك البولية وتنتقل من الجسم، لا يحتاج ESWL إلى شقوق ولكن يتم إجراؤه تحت التخدير.

دعامة الحالب

هناك انسداد في الحالب أو الحالب ضيّق. الحالب هو أنبوب ينقل البول إلى المثانة من الكُلَى. الدعامة هي أنبوب ناعم يوضع في الحالب للمساعدة في تدفق البول. يمكن للطفل ذي الدعامات أن يتحرك ولكن يجب أن يتجنب الأنشطة الشاقة، يفضل تفتيت الكلية عن طريق الجلد (PCNL) لعلاج حصوات الكُلَى الكبيرة. في هذه الطريقة، يمر أنبوب من خلال شق في ظهر الطفل. يتم إدخال الأنبوب في الكلية، ويستخدم الطبيب منظار الكُلَى لتحديد موقع الحصوات وإزالتها.

يستخدم إجراء أنبوب الكلية

لفحص حصوات الكُلَى أنبوب صغير لتصريف البول. إذا كان حصى الكُلَى يمنع تصريف البول، يتم استخدام هذا الأنبوب بحيث يمكن كبح تلف الكُلَى والالتهابات. في هذا الإجراء، يتم استخدام كيس خارجي لتصريف البول.

يستخدم تنظير الحالب نطاقاً صغيراً، يتم إرساله عبر مجرى البول إلى المثانة البولية، ثم إلى الحالب والكُلَى. تساعد الكاميرات المثبتة في النطاق الأطباء على تحديد وإزالة الحجارة باستخدام أدوات مختلفة.



فيما يلي بعض العلاجات المنزلية

تساعد زيادة تناول السوائل في زيادة تكوين البول وتقليل كميات المكونات المعدنية التي تشكل الحجارة.

من المعروف أن الريحان يساعد في استقرار مستويات حمض اليوريك. هذا يمكن أن يمنع تكوين حصوات الكُلَى. كما أن به أسيتيك يساعد على إذابة بعض الأحجار.

قد تقلل خصائص الرمان المضادة للأكسدة من فرص الإصابة بالحجارة.

كيف تمنع طفلك من تطوير حصوات الكُلَى؟



بعد معالجة حصوات الكُلَى، قد تتساءلين: "هل يمكن للأطفال الإصابة بحصوات الكُلَى مرة أخرى؟" الأطفال الذين لديهم تاريخ من حصى الكُلَى لديهم فرصة لتطويره مرة أخرى. ومع ذلك، يمكن اتخاذ الاحتياطات.

شرب الماء هو الحل الأفضل، بالإضافة إلى ذلك، فإن المراقبة المستمرة لتحديد وجود أحجار جديدة مفيدة، الكُلَى أعضاء مهمة ويمكن أن يكون الضرر بها مؤلماً، على الرغم من أن حصوات الكُلَى غير شائعة عند الأطفال، فمن الأفضل دائماً اتخاذ الاحتياطات.