القليل من الشوكولاتة على الفطور يمنحك نوما أفضل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستمتع معظم الناس بتناول الشوكولاتة في أي وقت من اليوم، إلّا أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يؤثر على جودة النوم خصوصًا في حال تناولها قبل وقت النوم نظرًا لاحتوائها على مواد منشطة، بما في ذلك السكر، الفينثيل أمين والثيوبرومين (الكافيين)، وقد كشفت دراسة نشرت مؤخرًا أن تناول القليل من الشوكولاتة على الإفطار يحسن من جودة النوم في الليل.

بطبيعة الحال، النوم الجيد هو تجربة نادرة لمعظم الناس، خصوصًا أن نوعية النوم تزداد سوءًا تدريجيًا مع تقدمنا ​​في السن، حيث اكتشف العلماء أن جودة النوم هي أول وظيفة دماغية تتدهور للأسوأ لدى الإنسان عند تقدمه في السن.

علاوة على ذلك، يؤدي عدم النوم جيدًا في الليل إلى ضعف الأداء المعرفي أثناء النهار، كما أنّ اضطرابات أوقات النوم والاستيقاظ تتسبب في أمراض خطيرة كالسمنة والأمراض الأيضية واضطرابات القلب والأوعية الدموية والسرطان.

الصحة الجيدة تتطلب نومًا جيدًا

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الدماغ البشري ينتبه إلى متى وكذلك ماذا تأكل، ففي الماضي، تطورت الأدمغة مع المعرفة الراسخة بأنها ستحصل على الغذاء في بداية دورة نشاطه، هذا الرابط قديم للغاية وعميق لدرجة أنه عندما يتزامن تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية مع نشاطه في الصباح، فإن له تأثيرات مفيدة على إيقاعات الجسم البيولوجية الضرورية لصحة جيدة. لهذا السبب أكدت العديد من الدراسات الحديثة أنه من الأصح تناول وجبة فطور كبيرة وعشاء صغير.

وحسب الدراسة الحالية، إنّ تناول قطعة يومية (حوالي 5 غرام) من الشوكولاتة في بداية دورة نشاط اليوم، أعادت بطريقة ما النظام اليومي بتأثيرها مباشرة على الساعة البيولوجية للدماغ، الآلية الكامنة وراء هذه الفائدة التي لا تزال مجهولة، حيث تحتوي الشوكولاتة على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المعقدة التي عند اجتماعها معا تمارس تأثيرات مركبة في جميع أنحاء الجسم والمخ.

باختصار، هناك الآن دليل واضح على أن تناول الشوكولاتة في وجبة الإفطار له آثار مفيدة على العديد من أنظمة الجسم المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتحكم في وزن الجسم، والتي تأثر سلبيًا على أسلوب الحياة الحديث.