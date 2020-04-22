تعرف على الفرق بين الكحول المطهر والمشروبات الكحولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار الوباء العالمى فيروس كورونا، وهناك العديد من الإجراءات الوقائية التي ينصح باتباعها دائما للحد من انتشار المرض أهمها غسل اليدين مع التطهير المستمر بالمواد المعقمة التي تحتوى على 70 % من الكحول، ولكن هناك من يخطئ في التفريق بين الكحول واستخدامه في التطهير وبين تناول الكحول للتطهير أو المشروبات التي تحتوى على كحول.

ففي إيران توفى أكثر من عشرين شخصا بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة كمحاولة منهم للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد الشائعات المتداولة بأن الكحول يقضى على كورونا.

وفى التقرير التالى نوضح الفرق بين الكحول كمطهر لليدين وتناول الكحول وتأثيره على صحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع health و theconversation

الكحول الأيثيلى للتعقيم فقط

ـ ينصح دائما باستخدام المطهر الذى يحتوى على 70% من الكحول الايثيلى حيث إنه الوحيد الذى أثبت فعاليته في مقاومة الفيروسات والجراثيم وخصوصا الفيروسات التاجية.

ـ الكحول الايثيلي هو مادة رئيسية يجب أن تكون فى مكونات معقم اليدين، وهناك نوعان رئيسيان من مطهرات اليد: المعقمات الخالية من الكحول ومعقم اليد الذى يحتوى على الكحول.

ـ تحتوي معقمات اليدين الكحولية على كميات وأنواع مختلفة من الكحول، غالبا ما بين 60٪ و 95٪ وعادة ما تكون كحول الآيزوبروبيل أو الإيثانول (كحول الإيثيل) أو البروبانول.

ـ كما تحتوي المطهرات الخالية من الكحول على مركبات الأمونيوم الرباعية بدلاً من الكحول، ويمكن أن تقلل الميكروبات ولكنها أقل فعالية من الكحول، ووفقا للأبحاث فإن المطهر الذى يحتوى على نسبة كحول عالية يمكنه قتل الفيروسات المتعددة ومنها فيروس"الانفلونزا،التهاب الكبد، فيروس نقص المناعة، متلازمة الشرق التنفسية".

ـ ويهاجم الكحول ويدمر بروتين الغلاف الذي يحيط ببعض الفيروسات، ومنها الفيروسات التاجية، هذا البروتين حيوي لبقاء الفيروس ومضاعفته، ولكن بشرط أن يحتوى معقم اليدين 70٪ على الأقل من الكحول لقتل معظم الفيروسات، كما أثبت أن معقمات اليدين التي تحتوى على نسبة أقل من الكحول تعمل على تقليل نمو الجراثيم والفيروسات فقط وليست قتلها.

ـ وهنا لا ينصح بتناول الكحول للوقاية من كورونا لأن المواد التي يحتوى عليها تسبب التسمم وتلف أعضاء الجسم، وليست فعالة من الأساس لقتل الفيروسات في الجسم ولكنها تستخدم كمطهر لقتل الفيروسات من الخارج.

المشروبات الكحولية وشائعة قتل الفيروسات

أما المشروبات الكحولية التي يتناولها الكثيرون فلها اضرار صحية عديدة فلا ينصح بتناولها من الأساس ولكن يخطئ الكثيرون ويعتقد أن تناول المشروبات الكحولية سيقضى على فيروس كورونا ، ومن أبرز الأضرار الصحية التي يسببها الافراط في تناول المشروبات الكحولية:

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1:الافراط في تناول المشروبات الكحولية يسبب مشاكل عديدة في الكبد ومنها تلف الكبد وفشل الكبد ، وقد يحتاج المريض على المدى البعيد لزراعة الكبد.

2:يسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم مما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

3:الخرف من أبرز المشاكل الصحية التي تسببها المشروبات الكحولية.

4:الافراط في تناول المشروبات الكحولية يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

5:مشاكل في الجهاز الهضمى ومنها القولون والكبد والالتهابات الشديدة.

6:تحتوى المشروبات الكحولية على نسبة عالية من المواد التي تعمل على رفع نسبة السكر في الدم.

7:الاكثار من المشروبات الكحولية يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر الشديد.

8:الافراط في تناول الكحول يزيد من الإصابة بالتسمم.

9:الافراط في تناول الكحول يسبب تلف الدماغ وتشوهات خلقية عند الجنين.