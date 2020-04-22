شكرا لقرائتكم خبر عن قوى مناعتك فى رمضان واحمى نفسك من كورونا بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتي شهر رمضان المعظم في ظل أزمة تفشي الفيروس التاجي كورونا، ويشعر الجميع بالخوف والتوتر والقلق من هذا الفيروس الذي يتمكن من الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها في شهر رمضان، لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بكورونا، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

أوضح التقرير، أن هناك العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان، وينصح أيضا بتواجدها على الموائد خلال الشهر الكريم، لأنها أطعمة تساهم بشكل كبير فيي تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به، كالفيروسات.

ومن ضمن هذه الأطعمة السلطة الخضراء فهي من الأعمة التي تحتوي علي جميع العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهذا الطبق يعد كنز يحتوي علي المعادن الغذائية التي يحتاجها الجسم كعنصر الحديد، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والزنك ، وأيضا الفيتامينات كفيتامين سي وأ وب، وهذا يجعلها من الأطعمة الهامة للجسم، والتي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

Advertisements

وأكد التقرير، أن تناول الفواكه خلال شهر رمضان تعد من الحيل الغذائية الهامة، التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا عليك تناول طبق من سلطة الفواكه يوميا، بعد تناول وجبة الإفطار، لتقوية مناعة الجسم، والحد من الإصابة بالفيروسيات.

وأكد التقرير علي ضروررة تناول البروتين، والأطعمة الغنية بهذا العنصر الهام للجسم، والذي يعمل علي تقوية الجهاز المناعي بالشكل المطلوب، ولذا عليك تناول اللحوم الحمراء والبروتين النباتي كالفول والعدس والحمص، بشكل مستمر لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالفيروسات.

وأخيرا نصح التقرير، يضرروة تقليل تناول الحلويات، خلال شهر رمضان، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من السكريات، التي تساهم بشكل كبير في تعرض الجهاز المناعي للضعف وزيادة فرص الإصابة بالفيروسات.