شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الأوتيزم عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاوتيزم أو التوحد من الاضطرابات العصبية التي تؤثر على أداء الطفل ووظائف الدماغ، حيث إنها قد تؤثر على مهارات التواصل والتفاعل مع المحيطين به سواء التواصل اللفظى او البصرى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الأوتيزم وفقا لما ذكره موقع healthline س: ما هى أسباب الإصابة بـ الأوتيزم؟

س: ما هى أسباب الإصابة بـ الأوتيزم؟ ج:هناك عوامل مختلفة تزيد من خطر إصابة الأطفال بالأوتيزم وابرزها 1:العوامل الوراثية من ابرز الأسباب التي تعرض طفلك للتوحد، أي إصابة أحد أفراد الاسرة بالتوحد فينتقل للأبناء. 2:تعرض الام بمشاكل صحية اثناء الحمل ومنها التلوثات او البكتيريا فجميعا من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالاوتيزم. 3: الطفرات الجينية . 4: تعرض الجنين لأدوية حمض الفالبرويك (ديباكين) أو ثاليدومايد (ثالوميد). 5: انخفاض الوزن عند الولادة. س:ما هي أعراض الإصابة بالأوتيزم؟

س:ما هي أعراض الإصابة بالأوتيزم؟ 1:تظهر على الطفل علامات عدم الاستجابة سواء بالعين أو عندما تنادى عليه. 2:الانطوائية والعزلة وعدم التواصل مع الأخيرين. Advertisements 3:يرفض الطفل العناق او القرب منه. 4: يعانى من ضعف في التواصل البصرى. 5:تكرار الكلمات دون داعى. 6: لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره وعواطفه. 7:لا يفهم الأسئلة والتوجيهات. س: ما هو علاج الاوتزيم؟ س: ما هو علاج الاوتزيم؟ لا يوجد علاج للاوتيزم او التوحد ولكن ينصح الأمهات بتأهيل الطفل سلوكيا ونفسيا لكى يستطيع التعامل مع الاخرين سواء عن طريق جلسات التخاطب وتنمية المهارات أو من خلال التواصل معه في المنزل.

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