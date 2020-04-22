شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح نفسية لحل الخلافات الزوجية فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كل شوية خناق ونكد"، من الجمل التي نسمعها دائما منذ تطبيق إجراءات العزل المنزلى وجلوس الزوجين في المنزل طوال اليوم، حيث زادت المشاجرات والمشاكل الزوجية، وحسب ما ذكره موقع psychologytoday فإن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الزوجان للحد من الخلافات الزوجية بينهما وهى:

1: عدم الوضوح اثناء الحديث يزيد من المشاكل الزوجية، لذلك عليك بالوضوح والصراحة عند الحديث مع شريك حياتك عن كل الأمور التي تضايقك منه واستغل فترة العزل المنزلى جلوسك في المنزل بالحديث معه، ولكن بأسلوب هادئ دون شجار او استهتار بمشاعره.

2:ابتعد عن أسلوب اللوم والعتاب المستمر، فهى من أكثر الطرق استفزاز للطرف الاخر وتزيد من المشاجرات والخلافات الزوجية بينكم.

3: تحل بالصبر والهدوء عند الحديث مع شريك حياتك فالكثيرون يشعرون بحالة نفسية سيئة فكن انت العون والسند لشريك حياتك في فترة العزل المنزلى.

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4:استغل فترة العزل المنزلى بتجديد الحب والرومانسية بينكم ، فذلك يرفع من الحالة النفسية عند الطرفين ويحد من الخلافات الزوجية.

5:حاول أن تبتعد عن أسلوب التهديد أثناء الخلافات الزوجية فذلك يزيد من المشكلة.

6: استغل فترة العزل المنزلى بتغيير الروتين المعتاد واكتشفوا بعض من جديد، فذلك يحسن النفسية ويكسر الملل.

7: احترم وجهات النظر المختلفة عنك وتناقض بهدوء مع شريك حياتك فلكل منه آرائه ومعتقداته المهم ان تكون متفقين في أغلب الأمور وليست جميعها.