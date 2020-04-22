تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي على الطريقة اليونانية

المقادير

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- البقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- صدر الدجاج : 4 صدور (ستيك وبدون عظم) الطريقة: 1. اخلطي عصير الليمون والزيت والبقدونس والثوم والأوريغانو في كيس بلاستيكي. 2. اصنعي ثقوب بواسطة الشوكة في قطع الدجاج وضعي القطع في كيس التتبيلة واتركيه لمدة ساعة. Advertisements 3. أزيلي قطع الدجاج من الكيس وضعيها في صينية بالفرن لمدة 1/2 ساعة مع التقليب حتى تستوي وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتزا بالخضراوات والدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون مع جوز الهند

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