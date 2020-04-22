تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالزنجبيل

المقادير

- الستيك : 4 قطع (فيليه)

- الصويا صوص : ملعقتان كبيرتان

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ريحان ناشف : ملعقتان صغيرتان

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة الطريقة: 1. سخني شواية الفرن. 2. في وعاء اخلطي الصويا صوص والزنجبيل والملح والفلفل والريحان والماسترد وعصير الليمون. 3. ضعي قطع الستيك في صينية وصبي عليه الصوص المحضر وضعيه بالفرن مع التقليب على الجهتين لمدة 10 دقائق حتى ينضج. Advertisements 4. قدميه ساخنا إلى جانب طبق من السلطة الخضراء. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك فيليه بالصلصة والخضار تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالكريمة

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