تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم فيليه بالتوابل

القاهرة - لايف ستايل المقادير - فيليه العجل : 8 قطع (مقطع بسماكة متوسطة)

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- سمسم أبيض محمص : ملعقتان صغيرتان (خلطة التوابل)

- كزبرة يابسة : تلت كوب (خلطة التوابل)

- الكمون : 2 ملعقة كبيرة (حبّ، خلطة التوابل)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (حبّ، خلطة التوابل)

- ملح : ملعقة صغيرة (خلطة التوابل) الطريقة: 1. اسكبي عصير الليمون الحامض والزيت على قطع الفيليه. 2. وزّعي خليط التوابل والملح فوق قطع اللحم. 3. افركي بيديك قطع الفيليه بالتوابل لتغطيها جيداً. 4. في مقلاة على حرارة متوسطة، إطهي قطع اللحم لـ 5 دقائق لكلّ جهة حتى تصبح ذهبيّة اللون. Advertisements 5. خففي درجة حرارة الفرن، واتركي اللحم على النار حتى النضوج. 6. قدمي فيليه اللحم بالتوابل إلى جانب خضار سوتيه وبطاطا مهروسة. * تطحن مقادير التوابل معا على الخلاط للحصول على مزيج من التوابل. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك فيليه بالصلصة والخضار تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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