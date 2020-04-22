تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا بصلصة البولونيز

المقادير

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- لحم البقر : 400 غراماً (مفروم)

- الثوم : فصّان (مسحوقان)

- صعتر : ملعقة كبيرة (أخضر، مع القليل للتزيين)

- الباستا : 300 غراماً

- الكاتشاب : ملعقتان كبيرتان

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- عصير الليمون : 6 ملاعق كبيرة (الحامض)

- البندورة الكرزية : 275 غراماً (مقطعة)

- زيتون أسود : 75 غراماً

- برش ليمون : 1 حبة (الحامض)

- جبنة بارميزان : قليل (للتزيين)

الطريقة:

1. أضيفي ملعقة من الزيت إلى مقلاة، وأضيفي اللحم والثوم والصعتر، من ثم اطهي هذه المكونات من 6 إلى 8 دقائق، وذلك حتى يصبح لون اللحم بنياً.

2. بعد سلق الباستا في قدر من الماء المغلي المضاف إليه الملح للمدة المحددة على عبوة الباستا، صفيها، واغسليها بالماء الجاري، فصفيها مجدداً. ضعي الباستا في مقلاة، وأضيفي الكاتشب، وانثري الملح والفلفل، واسكبي عصير الليمون الحامض. اطهي هذه المكوّنات لمدة 6 دقائق، مع التحريك بين الفينة والأخرى.

3. أضيفي البندورة والزيتون إلى اللحم، وسخني لبعض الوقت.

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4. اخلطي الباستا مع الكم الباقي من الزيت وبشر الحامض، من ثم أضيفيها إلى خليط اللحم.

5. طريقة التقديم: قدّمي هذا الطبق مزداناً بالصعتر الطازج والبارميزان.

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