تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتزا بالخضراوات والدجاج

المقادير

- دقيق : 4 اكواب (أبيض / للعجينة)

- الماء : كوب ونصف (للعجينة)

- زيت الذرة : ثلاث أرباع الكوب (للعجينة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للعجينة)

- سكر : ربع ملعقة صغيرة (للعجينة)

- خميرة : 4 ملعقة صغيرة (فورية / للعجينة)

- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة (للعجينة)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطّع إلى شرائح رفيعة / للحشو)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة (للحشو)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للحشو)

- زيت الذرة : 3 ملاعق كبيرة (لقلي الدجاج)

- صلصة البيتزا : ملعقتان كبيرتان (الجاهزة / أو كاتشاب / للحشو)

- صلصة الهريسة التونسية : ملعقة كبيرة (للحشو)

- البصل الأحمر : 1 حبة (مفروم / للحشو)

- جبنة الموتزاريلا : كوبان (للحشو)

- خيار : 1 حبة (مقطع إلى مكعبات صغيرة / للحشو)

- بندورة : 1 حبة (مقطعةً إلى مكعبات صغيرة / للحشو)

- جبنة الفيتا : ملعقتان كبيرتان (للحشو)

- زبادي : ملعقتان كبيرتان (للحشو)

- كزبرة خضراء : نصف كوب (للحشو)

- الفلفل الأحمر : 1 كيلو (لصلصة الهريسة التونسية)

- الثوم : 3 رؤوس (لصلصة الهريسة التونسية)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة (لصلصة الهريسة التونسية)

- الكراوية : ملعقة كبيرة (لصلصة الهريسة التونسية)

- كزبرة يابسة : ملعقة كبيرة (لصلصة الهريسة التونسية)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة (لصلصة الهريسة التونسية)

- ملح : حسب الرغبة (لصلصة الهريسة التونسية)

الطريقة:

1. لإعداد العجينة: اخلطي الدقيق، مع الزيت والملح والسكر والخميرة والبايكينغ باودر، مع صبّ الماء تدريجياً، حتى تتشكّل عجينة. غطّي الأخيرة بكيس من النايلون، واتركيها جانباً لساعة حتى تتخمّر وتنتفخ.

2. لإعداد الدجاج: أضيفي شرائح الدجاج إلى قدر تحوي زيت الذرة على نار متوسّطة، ورشي الملح والفلفل، وقلّبي قطع الدجاج حتى تنضج.

3. لإعداد الحشو: إفردي العجينة، واطليها بصلصة البيتزا وصلصة الهريسة، ثم أضيفي الدجاج والبصل وجبن الموزاريلا. وأدخلي العجينة الفرن لمدة 20 دقيقة، وذلك على حرارة 180 درجة مئوية.

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4. عند التقديم: أخرجي البيتزا من الفرن وأضيفي لها الزبادي، وجبنة الـفيتا والخيار والبندورة. ووزّعي الكزبرة عليها.

5. طريقة تحضير صلصة الهريسة التونسية: نظّفي قرون الفلفل، وانزعي بذورها. قشّري الثوم. أضيفي هذين المكوّنين إلى الخلاط، واضربي حتى تحصلي على خليط متجانس. أضيفي الخليط إلى قدر على النار، مع الملح والبهارات والزيت، واتركي المكوّنات تغلي لمدّة عشر دقائق. ثم، انزعي القدر عن النار، واتركيها جانباً تبرد، ووزعي الصلصة على برطمان، واحفظيه في الثلاجة لحين التقديم.

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