تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيض مع السلمون بالصلصة الخاصة

المقادير

- البيض : 2 حبة (مسلوق)

- السلمون : 2 شريحة (متوسط الحجم، ملفوفة كلّ قطعة منهما على شكل دائرة)

- الخبز : 2 حبة (محمص)

- الزبدة : نصف كوب (لصلصة الهولونديز)

- صفار البيض : 3 حبات (لصلصة الهولونديز)

- خل التفاح : نصف ملعقة صغيرة (لصلصة الهولونديز)

- ملح : رشّة (لصلصة الهولونديز)

- ماء بارد : رشّة (لصلصة الهولونديز)

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان (لصلصة الهولونديز)

الطريقة:

1. لإعداد صلصة الـ"هولونديز": ذوّبي الزبدة في قدر. ضعي صفار البيض والخل والملح والماء المثلج معاً في وعاء معدني منفصل عن قدر الزبدة. وثبتي وعاء الخليط فوق قدر يحوي الماء، على نار هادئة. اخفقي الخليط لبضع دقائق (من 3 إلى 5 دقائق) حتى يصبح سميكاً. إشارة إلى أن الخليط عندما يجهز يشبه الـ"كاسترد".

2. ارفعي الوعاء عن الحرارة وأضيفي الخليط إلى الزبدة المذابة، واخفقي ببطء حتى يتجانس، وبهذا تحصلين على صلصة الـ"هولنديز" الدسمة.

3. ملاحظة: إذا أصبحت الصلصة سميكة للغاية، أضفي رشّة من الماء.

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4. تبّلي الصلصة بعصير الليمون، واتركيها دافئة عند التقديم.

5. ضعي نقطتين من صلصة الـ"هولونديز" على طبق، وذلك لتثبيت قطعتي الخبز بعد تحميصهما بالفرن. ثم، وزعي فوق كلّ منهما لفافة السلمون. وضعي حبة البيض المسلوقة برفق فوق لفافة السلمون في كلّ منهما.

6. اسكبي صلصة الـ"هولونديز" بلطف على كلّ بيضة. وزيني بعروق البقدونس ورشّة فلفل.

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