تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك النازلي مع الخرشوف

المقادير

- السمك : 4 حبات (سمك النازلي / مخلية من العظام)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت السمسم : 6 ملاعق صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الملفوف الصيني : 2 حبة (مقطع إلى شرائح رفيعة)

- خرشوف : 3 حبات (مقطع إلى شرائح رفيعة)

- البصل الأخضر : 3 حبات (مقطع إلى شرائح رفيعة)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومقطع إلى شرائح رفيعة)

- الزنجبيل : 5 ملاعق صغيرة (طازج / مقشر ومفروم)

- الصعتر الجاف : 3 ملاعق صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة ونصف (حبّ)

- صلصة الصويا : 9 ملاعق كبيرة (اللايت)

- العسل : 6 ملاعق كبيرة

- ورق غار : 3 ورقات

- ماء ساخن : كوبان

الطريقة:

1. تبلي السمك بالملح والفلفل الأسود المطحون.

2. سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

3. ضعي الزبدة في قدر على نار هادئة، حتى تذوب. ثم، أضيفي زيت السمسم والسمك إلى القدر، مع التقليب لمدة 5 دقائق، فانثري بودرة الثوم، وأضيفي شرائح الملفوف الصيني والخرشوف والبصل الأخضر والجزر والزنجبيل والصعتر والفلفل الحب. قلبي هذا الخليط لمدة 5 دقائق.

Advertisements

4. أضيفي كل المكونات من سمك وخضراوات، بالإضافة إلى صلصة الصويا والعسل وأوراق الغار والماء الساخن إلى صينية الفرن (بايركس)، فغلفي الصينية بورق القصدير، وأدخليها للفرن المسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية، واتركيها لمدة 45 دقيقةً. قدمي هذا الطبق ساخناً

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة السمك

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالبسلة والجزر