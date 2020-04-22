تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا بانيه بالموزاريلا

المقادير
- المعكرونة : كوبان
- الزبدة : نصف ملعقة صغيرة
- الطماطم الكرزية : 10 حبات
- جبن موزاريلا : ربع كوب (طازجة)
- البقدونس : نصف ملعقة صغيرة (مفروم)
- فلفل أسود : رشّة (أو بهار)
- ملح : رشّة
الطريقة:
1. اسلقي المعكرونة وضعيها جانباً.
2. تقطع الطماطم إلى أنصاف.
3. تسخن الزبدة في مقلاة على النار، وتضاف لها الطماطم والجبنة، وتقلب على النار، ثم تضاف المعكرونة المسلوقة، وقلبيها لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي لها البقدونس والفلفل الأسود، وقلبيها لمدة دقيقتين، ثم قدميها ساخنة.
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