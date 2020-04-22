تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا بانيه بالموزاريلا

المقادير

- المعكرونة : كوبان

- الزبدة : نصف ملعقة صغيرة

- الطماطم الكرزية : 10 حبات

- جبن موزاريلا : ربع كوب (طازجة)

- البقدونس : نصف ملعقة صغيرة (مفروم)

- فلفل أسود : رشّة (أو بهار)

- ملح : رشّة

الطريقة:

1. اسلقي المعكرونة وضعيها جانباً.

2. تقطع الطماطم إلى أنصاف.

Advertisements

3. تسخن الزبدة في مقلاة على النار، وتضاف لها الطماطم والجبنة، وتقلب على النار، ثم تضاف المعكرونة المسلوقة، وقلبيها لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي لها البقدونس والفلفل الأسود، وقلبيها لمدة دقيقتين، ثم قدميها ساخنة.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة