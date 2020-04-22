تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيتوتشيني بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير - معكرونة : 500 غراماً (الفوتتشيني)

- كريمة الطبخ : علبة (500 مل)

- ملح : ملعقتان صغيرتان

- الزبدة : ملعقتان صغيرتان

- الزيت : ملعقة صغيرة (للقلي)

- صدر الدجاج : 1 كيلو (مقطع شرائح متوسطة الحجم)

- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة

- جبنة الموتزاريلا : ربع كوب (مبشورة) الطريقة: 1. تسلق فيتوتشيني بالماء مع ملعقة صغيرة ملح لمدة 12 دقيقة. 2. يقلى الدجاج مع الملح و الزبدة و زيت القلي. 3. تصفى فيتوتشيني و توضع بصينية و يوضع فوقها الدجاج و يضاف عليها كريمة الطبيخ. Advertisements 4. تترك على نار هادئة على الغاز لمدة 7 دقائق. 5. تضاف جبنة الموزاريلا و يرش الريحان و تترك دقيقتين لتذوب الجبنة و تقدم ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدر الدجاج مع الأرز البني تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا

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