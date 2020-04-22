تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدر الدجاج مع الأرز البني

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- صدر الدجاج : 1 صدر (مزال منه الجلد، ومقطع)

- ملح خشن : ملعقة صغيرة (للدجاج)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (للدجاج)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مفروم)

- الثوم : 4 فصوص

- طماطم : كوب (مقشرة ومفرومة)

- الأرز البني : كوب (حبة طويلة)

- ملح خشن : ملعقة صغيرة (للبصل والثوم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (للبصل والثوم)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة

- البازيلاء : نصف كوب (خضراء)

- ليمون : شرائح (اختياري)

الطريقة:

1. يحمى الزيت في مقلاة كبيرة، على نار متوسطة الحرارة. يضاف الدجاج مع 1 ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات، لحوالي 10 دقائق.

2. يضاف البصل والثوم، مع ملعقة صغيرة من الملح، و1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل إلى مقلاة أخرى. وتحرك بين فترة وأخرى حتى يذبل البصل من 3 إلى 5 دقائق.

3. يضاف الأرز، والطماطم، والفلفل، وكوب وربع من الماء و قطع الدجاج في خليط الأرز. يترك ليغلي. مع تقليل الحرارة ويغطى، ويترك على نار متوسطة منخفضة حتى ينضج الأرز.

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4. ترش البازلاء على محتويات المقلاة. ثم تغطى المقلاة، مع الحرص على إزالة المقلاة من مصدر الحرارة. توضع جانبا حوالي 10 دقيقة. يقدم هذا الطبق مع شرائح الليمون.

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