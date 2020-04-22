تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشي بالأرز

المقادير

- بهارات تتبيل الدجاج :

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

بودرة الكاري : 2 ملعقة صغيرة

بابريكا : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

الزنجبيل : ملعقة صغيرة

بهارات : ملعقة صغيرة (بهارات شواء الدجاج)

بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات السازون)

ملح : ملعقة كبيرة

- لتتبيلة الأرز :

ملح : ملعقة صغيرة

مرق دجاج : 2 كوب

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

لوز : حسب الرغبة (مقلي)

- أرز بسمتي : كوب

- لحم مفروم : 250 غراماً (مقلية ومتبلة بالملح والفلفل الأسود)

الطريقة:

1. لتتبيل الدجاج: اخلطي مكونات تتبيلة الدجاج بطبق ووزعي الخليط على الدجاج من الداخل والخارج جيداً، وضعي الدجاج جانباً.

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2. لتحضير الأرز: ضعي الزيت في قدر على النار، أضيفي الأرز البسمتي المغسول والمصفى، ونكهي بالملح، والبهارات المشكلة، والفلفل الأسود، وبودرة مرق الدجاج، ثم صبي الماء واتركي الأرز حتى ينضج.

3. قلبي اللحم المفروم والبصل بالزيت، وأضيفي الفلفل الأسود، والملح، وحركي حتى يستوي، ثم أضيفيه مع اللوز على الأرز وقلبيه حتى يتوزع.

4. احشي الأرز بالدجاج المتبل، وأغلقي بأعواد الخشب.

5. أدخلي الدجاج للفرن مدة ساعة وربع على درجة حرارة 200.

6. قدمي الدجاج المحشي ساخناً بجانب السلطة بحسب الرغبة.

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